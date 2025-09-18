Obraćanje majke beogradskog studenta: Predsjedniče Vučiću, imate li i vi saznanja da će moj sin biti ubijen

Majka Pavla Cicvarića, studenta beogradskog Fakulteta političkih znanosti, obratila se javnosti potresnim riječima, a njeno obraćanje prenosimo u cijelosti.
Oglas
"Predsjedniče Vučiću, ministre Dačiću, predsjednice Skupštine Brnabić, pitam vas: imate li i vi saznanje da će Pavle Cicvarić, moj sin, biti ubijen?
Što ćete, predsjedniče države, ministre policije i predsjednice Narodne skupštine, poduzeti povodom tvrdnji o planiranom ubojstvu Pavla Cicvarića, koje je na TV Informer iznio član Glavnog odbora Srpske napredne stranke Siniša Vučinić?
Kome da se kao majka obratim, predsjedniče države, ako ste i vi poticali progon i etikettiranje Pavla i cijele naše obitelji, koju trpimo više od dvije godine, ali nikad ovako morbidno i opasno kao danas?, prenosi Radar.
I imamo li uopće državu ako, nakon tvrdnji koje je iznio Vučinić, tužiteljstvo nije hitno reagiralo i pozvalo ga na saslušanje, u cilju sprječavanja najavljenog zločina?
Priznajem: nakon više od dvije godine terora koji trpimo, i nakon što me je Pavle nazvao i pripremio za snimku Vučinićeva nastupa na TV Informeru, nisam bila spremna za ono što ću čuti. Osjećaj straha me je potpuno preplavio. Izgubila sam dah.
Nakon šoka, međutim, uslijedio je strašan bijes i potreba da zavapim: Nećete nas uplašiti, preplašeni miševi, odgovarat ćete za zlo koje širite!
Jasno mi je da izjava visokog dužnosnika SNS-a nije ni slučajna, ni spontana. Vučinić je precizno izgovorio ono što predsjednik najavljuje već mjesecima, govoreći općenito o "krvavim scenarijima". U režiranom igrokazu visoki dužnosnik je konkretizirao te najave, označivši Pavla kao žrtvu ubojstva koje će se uskoro dogoditi.
"Zlokobnu najavu naša obitelj doživljava izuzetno ozbiljno"
Zlokobnu najavu naša obitelj doživljava izuzetno ozbiljno. Potvrđeno je s više strana da je situacija opasna. Brinemo da krvavi scenariji nisu planirani samo za Pavla, već i za mnoge druge istaknute pojedince koji se bore za pravednu i bolju Srbiju – za one koji su prepoznatljiva lica protesta i bunta.
S odvjetnicima ćemo poduzeti sve zakonske mjere koje su nam na raspolaganju, a Pavla nećemo nagovarati da odustane od borbe koju vodi svim srcem.
Ponosni smo na Pavla, na njegove kolege i kolegice, saborce i saborkinje, na njihovu odlučnost i beskompromisnu borbu za pravednu Srbiju.
"Pokušaj zastrašivanja onih koji podignu glas protiv režima"
Prenosimo Pavlove riječi i stojimo iza njih: "Ovo je još jedan pokušaj zastrašivanja onih koji podignu glas protiv režima. Napad je otišao na novu, višu razinu, gdje se doslovno prijeti smrću, što uopće nije ugodno. Zapravo, zastrašujuće je. Da bježimo i krijemo se – NEĆEMO, jer je Srbija naša zemlja i uskoro će biti slobodna i demokratska. Vjerujem da je ovo još jedan pomahnitali potez režima, a razlozi leže u gubitku podrške i stezanju obruča oko njih. Imamo sve više i više reakcija iz međunarodnih europskih medija, reakcije iz Europskog parlamenta; na unutarnjem planu pobuna i nezadovoljstvo je sve veće, a to, korak po korak, tjera režim u kut. Zbog toga postaju panični i brutalni. Nećete me zastrašiti!”
Zahvalni smo na beskrajnoj podršci sugrađana i prijatelja, kolega, saboraca i aktivista. To nam daje snagu."
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas