Obraćanje majke beogradskog studenta: Predsjedniče Vučiću, imate li i vi saznanja da će moj sin biti ubijen

Prenosimo Pavlove riječi i stojimo iza njih: "Ovo je još jedan pokušaj zastrašivanja onih koji podignu glas protiv režima. Napad je otišao na novu, višu razinu, gdje se doslovno prijeti smrću, što uopće nije ugodno. Zapravo, zastrašujuće je. Da bježimo i krijemo se – NEĆEMO, jer je Srbija naša zemlja i uskoro će biti slobodna i demokratska. Vjerujem da je ovo još jedan pomahnitali potez režima, a razlozi leže u gubitku podrške i stezanju obruča oko njih. Imamo sve više i više reakcija iz međunarodnih europskih medija, reakcije iz Europskog parlamenta; na unutarnjem planu pobuna i nezadovoljstvo je sve veće, a to, korak po korak, tjera režim u kut. Zbog toga postaju panični i brutalni. Nećete me zastrašiti!”