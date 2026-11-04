Amerikanci dobili prvog gay senatora: Demokratima je donio jako važnu pobjedu u borbi za Senat

Sununu je, s druge strane, kritizirao Pappasa kao neučinkovitog političara koji tijekom osam godina u Kongresu nije ostvario obećane rezultate. Istodobno je nastojao naglasiti svoju političku neovisnost, poručujući da bi se, kada je to u interesu New Hampshirea, bio spreman suprotstaviti i vlastitoj stranci i predsjedniku.