CHRIS PAPPAS
Amerikanci dobili prvog gay senatora: Demokratima je donio jako važnu pobjedu u borbi za Senat
Demokrat Chris Pappas pobijedio je republikanca Johna Sununua na izborima za američki Senat u saveznoj državi New Hampshire, čime je Demokratska stranka uspjela zadržati važno senatorsko mjesto. Riječ je o jednoj od utrka koje bi mogle imati značajan utjecaj na odnos snaga u američkom Kongresu nakon međuizbora.
Oglas
Pappas, 46-godišnji zastupnik u Zastupničkom domu Kongresa, preuzet će mjesto demokratske senatorice Jeanne Shaheen, koja se nakon tri mandata odlučila povući iz politike.
Njegov protukandidat bio je 62-godišnji John Sununu, bivši republikanski senator koji je istu dužnost obnašao od 2003. do 2009. godine, kada ga je na izborima porazila upravo Shaheen, prenosi NBC.
Izborna utrka privukla je veliku pozornost obiju stranaka jer su republikanci nastojali osvojiti mjesto koje su dosad držali demokrati, dok je Demokratska stranka pokušavala zadržati postojeće mandate i povećati izglede za preuzimanje većine u Senatu.
Pappas je tijekom kampanje nastojao povezati Sununua s predsjednikom Donaldom Trumpom, koji je podržao republikanskog kandidata. Izbore je predstavljao kao svojevrsni referendum o Trumpovoj politici, ističući gospodarske probleme, rast troškova života i potrebu za suprotstavljanjem potezima predsjednikove administracije.
Sununu je, s druge strane, kritizirao Pappasa kao neučinkovitog političara koji tijekom osam godina u Kongresu nije ostvario obećane rezultate. Istodobno je nastojao naglasiti svoju političku neovisnost, poručujući da bi se, kada je to u interesu New Hampshirea, bio spreman suprotstaviti i vlastitoj stranci i predsjedniku.
Kampanju je obilježila i velika potrošnja na političko oglašavanje, pri čemu su republikanske organizacije uložile znatna sredstva u pokušaj osvajanja senatorskog mjesta.
Pappasovom pobjedom demokrati su nastavili niz uspjeha na saveznim izborima u New Hampshireu, gdje republikanski kandidat nije osvojio mjesto u Kongresu još od 2010. godine.
Pappas će ujedno postati prvi muškarac koji se javno deklarira kao homoseksualac, a izabran je u američki Senat.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas