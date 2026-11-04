Bolton za N1: Demokrati će istraživati šest godina Trumpove vlasti od vrha do dna

"Mislim da već dugo želi izaći iz svega toga. Ne mislim da je razumio u što se upušta kada je započeo rat", kazao je Bolton. Nakon izbora, dodaje, Trump može krenuti od novih napada na Iran do proglašenja pobjede i povlačenja. "Ne znamo što će učiniti. Mislim da ni on sam ne zna."