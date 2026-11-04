bivši veleposlanik
Bolton za N1: Demokrati će istraživati šest godina Trumpove vlasti od vrha do dna
Bivši američki savjetnik za nacionalnu sigurnost i nekadašnji veleposlanik SAD-a pri Ujedinjenim narodima John Bolton ocijenio je u razgovoru za N1 da bi američki međuizbori mogli imati ozbiljne posljedice ne samo za unutarnju politiku Sjedinjenih Američkih Država nego i za njihov odnos prema svijetu.
Bolton očekuje težak udarac za republikance, demokratsko preuzimanje Zastupničkog doma, a vrlo moguće i Senata, nakon čega bi Washington mogao ući u dvije godine znatno snažnijih političkih sukoba između Bijele kuće i Kongresa.
"Donald Trump je tražio da ovi izbori budu referendum o njegovom predsjedništvu. Više puta je govorio: ponašajte se kao da sam ja na glasačkom listiću", rekao je Bolton, podsjećajući da međuizbori u SAD-u povijesno često idu protiv stranke predsjednika na vlasti.
"Mislim da će rezultati biti politički razorni za njega i za mnoge republikance. Mislim da će demokrati preuzeti kontrolu nad Zastupničkim domom. Tu gotovo da nema dileme", kazao je, dodajući da smatra praktično izvjesnim i njihovo preuzimanje Senata ako ankete ne budu potpuno pogrešne.
Takav rezultat, prema Boltonovoj procjeni, ne bi promijenio američki ustavni sustav podijeljenih ovlasti, ali bi znatno otežao donošenje zakona i produbio politički sukob u Washingtonu. Ako Trump ispuni najavu da će postati "predsjednik veta", velik dio unutarnjopolitičke agende mogao bi ostati blokiran do izbora 2028. godine.
Demokrati bi, međutim, većinu mogli koristiti kako bi kroz Kongres predstavili vlastiti program za sljedeće predsjedničke izbore, čak i ako Trump bude ulagao veto na njihove zakone. Bolton smatra da će još važnije biti istrage koje demokrati najavljuju protiv Trumpove administracije, predsjednika, njegove obitelji i ljudi iz njegovog najbližeg kruga.
"Istraživat će svih šest godina Trumpove administracije od vrha do dna", rekao je. Posebno bi, smatra, politički odjek mogle imati istrage o korupciji, osobnom bogaćenju, poslovima u vlastitu korist i sukobima interesa.
"Ono što će više od svega doprijeti do prosječnog građanina jesu optužbe za korupciju, osobno bogaćenje, poslove u vlastitu korist i sukobe interesa", kazao je Bolton, navodeći da bi istrage mogle obuhvatiti i strane ulagače, privatne tvrtke, vlade i druge aktere koji su pokušavali poslovati s članovima administracije ili njihovim obiteljima. "Zato bi međunarodna komponenta mogla biti veoma velika."
Bolton očekuje i znatno više protivljenja Trumpu unutar same Republikanske stranke ako stranka na međuizborima pretrpi težak poraz. Republikanci koji su se dosad bojali otvoreno mu se suprotstaviti, smatra on, mogli bi početi mijenjati ponašanje kada zaključe da ih je Trump koštao velikog broja izbornih utrka.
"Vidjet će da je Trumpova lojalnost usmjerena njemu samom, a ne stranci", rekao je Bolton. Dodao je da Trump ulazi u završnu, takozvanu lame-duck fazu predsjedništva te da će njegov utjecaj na republikance postupno slabjeti kako se bude približavala 2028. godina.
Govoreći o vanjskoj politici, Bolton je posebno izdvojio Iran i Ukrajinu. Smatra da rat s Iranom sam po sebi možda nije presudno izborno pitanje, ali da njegove gospodarske posljedice jesu jer rast cijena nafte, plina i benzina podiže i cijene hrane i druge robe. Prema njegovim riječima, Trump već neko vrijeme traži izlaz iz tog sukoba.
"Mislim da već dugo želi izaći iz svega toga. Ne mislim da je razumio u što se upušta kada je započeo rat", kazao je Bolton. Nakon izbora, dodaje, Trump može krenuti od novih napada na Iran do proglašenja pobjede i povlačenja. "Ne znamo što će učiniti. Mislim da ni on sam ne zna."
Osvrnuo se i na odnos Trumpa i izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, navodeći da on nije bio ni približno skladan kako se često prikazuje. Kao primjer naveo je Trumpovu odluku da SAD krajem godine obustavi vojnu pomoć Izraelu ranije nego što je bilo predviđeno sporazumom. "Odnos Trumpa i Netanyahua težak je već šest godina", rekao je Bolton.
Posebno kritičan bio je prema Trumpovoj politici prema Ukrajini. Podsjetio je na njegovo ranije obećanje da će rat završiti za 24 sata jednim telefonskim razgovorom s Vladimirom Putinom. "Ispostavilo se da je malo teže nego što je mislio. I dalje nema bolju ideju kako ga završiti", rekao je Bolton.
Osvrnuo se i na izvješća prema kojima su Steve Witkoff i Jared Kushner s ruskim predstavnicima razgovarali o mogućem ponovnom pokretanju izvoza ruskog plina cjevovodima kroz Ukrajinu prema Europi.
Bolton upozorava da bi takav potez mogao biti u suprotnosti s europskim i američkim sankcijama, a Rusiji istodobno omogućiti nove prihode za nastavak rata. Prema njegovim riječima, to pokazuje Trumpovu "opsjednutost cijenama energenata u Sjedinjenim Američkim Državama" uz zanemarivanje strateških posljedica za rat u Ukrajini i sigurnost istočne Europe.
Na kraju razgovora Bolton je posebno oštro komentirao nedostatak potvrđenih američkih veleposlanika u zemljama Zapadnog Balkana. "Neoprostivo je da američki veleposlanici nisu imenovani i potvrđeni. Jednostavno neoprostivo", rekao je.
Kao rješenje predložio je imenovanje iskusnih karijernih diplomata iz američke diplomatske službe, za koje smatra da bi imali veće izglede dobiti potvrdu u Senatu. Bolton je ocijenio da je velika pogreška što SAD nema punu diplomatsku prisutnost u zemljama s kojima ima važne političke i sigurnosne interese. "Mislim da smo zbog toga posebno patili na Balkanu tijekom posljednje dvije godine, a izgledi za sljedeće dvije nisu naročito dobri", zaključio je Bolton.
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