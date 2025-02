Teologinja: Papa Franjo govori jednostavim, a dubokim jezikom

Podijeli :

Teologinja Ana Raffai gostovala je u Novom danu kod Nataše Božić Šarić gdje je govorila o papi Franji koji se u bolnici već 11 dana, ali i o stanju u katoličkoj crkvi općenito.

Kao glavno obilježje pape Franje u proteklom desetljeću Rafai je istaknula naslov njegove enciklike Fratelli tutti (tal. sva braća).

Papa se oglasio iz bolničkog kreveta: “Bolno i sramotno za čovječanstvo…”

“Ono što me oduševljava kod njega, je što od početka njegova pontifikata do danas ima autentičnau apostoralnu poruku – da smo svi mi braća”, poručila je.

Rafai je podsjetila kako su na početku papina pontifikata, biskupi promijenili zlatne križeve u željezne.

“To je bio neki znak. On je puno radio sa simbolima jer to je instrument njegovog djelovanja. Najviše što smatram da je učinio i za to sam mu zahvalna je zalaganje za ljude u pokretu. Da ne zaboravimo kako svi mi negdje migriramo i da je ljudsko dostojanstvo nedodirljivo i na to nas podsjeća.”

Associated Press: Papa Franjo bi mogao ranije odstupiti s dužnosti?

Raffai se osvrnula na činjenicu da je papa zbog svojih poteza i dosta osporavan.

“Vi ste osporavani kada se suprotstavite kolotečini, mainstreamu, koji zapravo ide u nekom smjeru koji liči na kršćanstvo, a zapravo nije. Ova zadnja deklaracija ‘molitveno povjerenje’ izazavala je isto rasprave i treba da izazove rasprave. U toj deklaraciji se radi o tome kako blagoslivljati istospolne parove”, kazala je Rafai.

Papina borba protiv pedofilije

Papa Franjo se dosta zalagao za borbu protiv pedofilije u Crkvi, a Rafai komentira da što je ta borba transparentnija, to bolje.

Papa o spolnom zlostavljanju u crkvenim redovima: Pošast rješavamo čvrsto i odlučno

“Osobno, koji put mi se čini da bi to trebalo bi i oštrije, ali dobro. Idemo vidjeti što je sad učinjeno. Ako govorimo da smo svi grešnici, onda ispovijedanje grijeha i traženje milosti da se taj grijeh okaje, nije samo pitanje grijeha i isprike, nego je i pitanje odštete”, tvrdi Raffai.

“Mnoge te žrtve trebaju dosta financijskih sredstava recimo za psihijatrijsku, psihološku pomoć itd. U svijetu postoje odštete”, dodaje.

Iako su kod nas crkve uglavnom pune, Raffai ističe da pune ili prazne crkve ne reflektiraju kvalitetu.

“Narod je u crkvi i s papom i bez pape. Zanimljivo je kod ovog pape što je govorio jednostavnim, a dubokim jezikom. Mogao si kao vjernik/ca razumjeti i poticalo te na rast tvoje vjere, a to je bitno. Da zapravo i biskupi, i mi teolozi i svećenici, da svi mi služimo jedni drugima i potičemo se na produbljenje svoje vjere”, naglasila je Raffai.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Zaharova se oglasila o eksploziji u ruskom konzulatu: “Ovo ima znakove terorističkog napada” Hrvatska više nema četiri velika grada, jedan je izgubio taj status

#related-news_4