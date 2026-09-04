Hrvatski geološki institut oglasio se oko vode u Gospiću

Poslao je umirujuću poruku i glede pretpostavke o povezanosti korita Like i izvora Gacke, od kojih su neki zahvaćani za javnu vodoopskrbu. „Ukoliko bi se to i dokazalo, također nema mjesta panici jer bi potencijalno onečišćenje do svoje pojave na izvorima Gacke bilo u tolikoj mjeri razrijeđeno da bi zacijelo bilo ispod granica detekcije, a osobito ispod maksimalnih dozvoljenih koncentracija tih tvari u vodama za ljudsku potrošnju“.