Kod Berlina više od 1000 uginulih ždralova: Rapidno se širi ptičja gripa

Ministarstvo poljoprivrede zatražilo je u međuvremenu od Europske unije da poveća naknade vlasnicima za vrijedne domaće životinje koje se moraju usmrtiti, s 50 na do 110 eura, kako bi se podržalo poljoprivrednike, rekao je ministar Rainer. Naknada iz fonda za bolesti životinja obično se temelji na tržišnoj vrijednosti životinje, napominje agencija dpa.