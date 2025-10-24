Kod Berlina više od 1000 uginulih ždralova: Rapidno se širi ptičja gripa

Broj slučajeva ptičje gripe u Njemačkoj iznimno je snažno porastao u posljednja dva tjedna, rekao je danas ministar poljoprivrede Alois Rainer, predlažući pojačane zaštitne mjere kako bi se zaustavilo širenje virusa.
"Trenutno imamo puno žarišta, i među divljim pticama i na peradarskim farmama", rekao je Rainer, ističući da to nije neuobičajeno za ovo doba godine, no "naglo širenje zaraze u proteklih 14 dana pokazuje da je situacija ozbiljna i da je važno poduzeti zajedničke i koordinirane mjere".
Vogelgrippe breitet sich in Deutschland rasant aus https://t.co/JHALr8d7z0 pic.twitter.com/VwNcXVnDnm— WELT (@welt) October 24, 2025
U blizini Berlina pronađeno je više od tisuću uginulih ždralova, a smatra se da je uzrok smrti ptica ptičja gripa. Ministarstvo poljoprivrede savezne zemlje Baden-Württemberg priopćilo je jučer da će zbog širenja virusa biti usmrćeno oko 15.000 ptica na farmi peradi u Öllingenu.
Bolest nije opasna za ljude
Ptičja gripa zarazna je bolest koja je često smrtonosna za ptice i perad, ali nije opasna za ljude. Uz zaštitu životinja i sprečavanje štete u poljoprivredi i prehrambenoj industriji, prioritet je, po riječima ministra poljoprivrede, i zaustavljanje virusa.
in nds. wurden etliche tote kraniche gefunden. nach schriftl. meldung beim Vet. amt, lautet die antwort: 'können sie den vogel einpacken & vorbei bringen'?— Nur Dabei (@_nur_dabei) October 23, 2025
nein, kann ich nicht! 3 tage brauchte das amt um den inzwischen zerfledderten kranich abzuholen🤨https://t.co/LCl7ibAZcz pic.twitter.com/sHk1YHfEXp
Ministarstvo poljoprivrede zatražilo je u međuvremenu od Europske unije da poveća naknade vlasnicima za vrijedne domaće životinje koje se moraju usmrtiti, s 50 na do 110 eura, kako bi se podržalo poljoprivrednike, rekao je ministar Rainer. Naknada iz fonda za bolesti životinja obično se temelji na tržišnoj vrijednosti životinje, napominje agencija dpa.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
