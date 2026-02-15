Kako bi izgledao rat SAD-a s Iranom? Invazija, regionalni rat ili precizni udar – jedna opcija je najvjerojatnija

U Washingtonu se, kako piše Foreign Policy, procjenjuje da je Iran danas slabiji nego u prethodnom desetljeću. Arhitektura regionalnog odvraćanja, poznata kao "Osovina otpora“, ozbiljno je narušena: Hezbolah je pod pritiskom, Hamas je vojno oslabljen, režim Bašara al-Asada u Siriji je pao, a tijekom prošlogodišnjeg dvanaestodnevnog rata s Izraelom pokazale su se ranjivosti iranskog zračnog prostora.