Strah od eskalacije
FOTO / Ovo je popis američkih baza koje su u dometu iranskih projektila
Iranski predsjednik Masoud Pezeškian pozvao je Sjedinjene Američke Države da poštuju njegovu zemlju dok se dvije države pripremaju za novu rundu nuklearnih pregovora sljedećeg tjedna, nakon posredovanih razgovora održanih u Omanu.
"Naše promišljanje o nuklearnom pitanju temelji se na pravima propisanim Ugovorom o neširenju nuklearnog oružja“, napisao je u objavi na platformi X u nedjelju. „Iranski narod uvijek je na poštovanje odgovarao poštovanjem, ali ne može podnijeti jezik sile.“ Masoud Pezeškian je neizravne razgovore održane u petak u Omanu opisao kao „korak naprijed“ te rekao da njegova administracija daje prednost dijalogu, prenosi Al Jazeera.
Iranski dužnosnici pritom ističu suverenitet i neovisnost te signaliziraju spremnost na pregovore koji bi se odnosili isključivo na nuklearno pitanje, dok odbacuju vojno jačanje SAD-a u regiji.
Govoreći na forumu koji je u Teheranu organiziralo Ministarstvo vanjskih poslova, glavni diplomat zemlje Abbas Aragči istaknuo je da Islamska Republika od revolucije 1979., kojom je svrgnut Mohammad Reza Šah Pahlavi uz potporu SAD-a, uvijek naglašava neovisnost.
„Prije revolucije ljudi nisu vjerovali da njihova vlast posjeduje istinsku neovisnost“, rekao je Aragči.
Takve poruke dolaze uoči obljetnice revolucije koja se obilježava u srijedu, kada su diljem zemlje planirane državne demonstracije. Iranske vlasti su prethodnih godina tijekom tih skupova izlagale vojnu opremu, uključujući balističke projektile.
Aragči je na događaju u glavnom gradu rekao da Iran nije spreman odreći se nuklearnog obogaćivanja za civilne svrhe, čak i ako to dovede do novih vojnih napada SAD-a i Izraela, „jer nitko nema pravo govoriti nam što moramo, a što ne smijemo imati“.
Infografika AFP-a s kartom koja prikazuje domet glavnih iranskih balističkih projektila srednjeg dometa te lokacije glavnih američkih baza i infrastrukture u kojima su smješteni američki pripadnici na Bliskom istoku. Dometi su približni jer variraju ovisno o težini bojeve glave.
Međutim, diplomat je dodao da je u petak u Muskatu američkim izaslanicima Steveu Witkoffu i Jaredu Kushneru rekao kako „ne postoji drugi put osim pregovora“. Naveo je i da su Kina i Rusija obaviještene o sadržaju razgovora.
„Strah je u ovoj situaciji smrtonosni otrov“, rekao je Aragči govoreći o gomilanju snaga Washingtona u blizini iranskih voda, koje je američki predsjednik Donald Trump nazvao „prekrasnom armadom“.
„Vratilo bi regiju godinama unatrag“
Vrhovni iranski vojni zapovjednik u nedjelju je uputio novo upozorenje da će cijela regija biti uvučena u sukob ako Iran bude napadnut.
„Iako smo spremni, iskreno nemamo želju vidjeti izbijanje regionalnog rata“, rekao je general-bojnik Abdolrahim Mousavi na skupu zapovjednika i pripadnika zrakoplovstva i protuzračne obrane.
„Iako će agresori biti meta plamena regionalnog rata, to bi unazadilo napredak i razvoj regije za godine, a posljedice bi snosili ratni huškači u SAD-u i cionističkom režimu“, rekao je, misleći na Izrael.
Prema Mousaviju, Iran „posjeduje potrebnu snagu i spremnost za dugotrajan rat sa SAD-om“.
Ipak, mnogi prosječni Iranci ostaju u neizvjesnosti, bez velike nade da će pregovori sa SAD-om donijeti rezultate, uključujući i za snažno oslabljeno gospodarstvo zemlje.
