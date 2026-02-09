FOTO / Ovo je popis američkih baza koje su u dometu iranskih projektila

"Naše promišljanje o nuklearnom pitanju temelji se na pravima propisanim Ugovorom o neširenju nuklearnog oružja“, napisao je u objavi na platformi X u nedjelju. „Iranski narod uvijek je na poštovanje odgovarao poštovanjem, ali ne može podnijeti jezik sile.“ Masoud Pezeškian je neizravne razgovore održane u petak u Omanu opisao kao „korak naprijed“ te rekao da njegova administracija daje prednost dijalogu, prenosi Al Jazeera.