Oglas

Strah od eskalacije

FOTO / Ovo je popis američkih baza koje su u dometu iranskih projektila

author
N1 Info
|
09. velj. 2026. 22:05
Iranski ratni zrakoplov
Iranian Army office / AFP

Iranski predsjednik Masoud Pezeškian pozvao je Sjedinjene Američke Države da poštuju njegovu zemlju dok se dvije države pripremaju za novu rundu nuklearnih pregovora sljedećeg tjedna, nakon posredovanih razgovora održanih u Omanu.

Oglas

"Naše promišljanje o nuklearnom pitanju temelji se na pravima propisanim Ugovorom o neširenju nuklearnog oružja“, napisao je u objavi na platformi X u nedjelju. „Iranski narod uvijek je na poštovanje odgovarao poštovanjem, ali ne može podnijeti jezik sile.“ Masoud Pezeškian je neizravne razgovore održane u petak u Omanu opisao kao „korak naprijed“ te rekao da njegova administracija daje prednost dijalogu, prenosi Al Jazeera.

Iranski dužnosnici pritom ističu suverenitet i neovisnost te signaliziraju spremnost na pregovore koji bi se odnosili isključivo na nuklearno pitanje, dok odbacuju vojno jačanje SAD-a u regiji.

Govoreći na forumu koji je u Teheranu organiziralo Ministarstvo vanjskih poslova, glavni diplomat zemlje Abbas Aragči istaknuo je da Islamska Republika od revolucije 1979., kojom je svrgnut Mohammad Reza Šah Pahlavi uz potporu SAD-a, uvijek naglašava neovisnost.

„Prije revolucije ljudi nisu vjerovali da njihova vlast posjeduje istinsku neovisnost“, rekao je Aragči.

Takve poruke dolaze uoči obljetnice revolucije koja se obilježava u srijedu, kada su diljem zemlje planirane državne demonstracije. Iranske vlasti su prethodnih godina tijekom tih skupova izlagale vojnu opremu, uključujući balističke projektile.

Aragči je na događaju u glavnom gradu rekao da Iran nije spreman odreći se nuklearnog obogaćivanja za civilne svrhe, čak i ako to dovede do novih vojnih napada SAD-a i Izraela, „jer nitko nema pravo govoriti nam što moramo, a što ne smijemo imati“.

Infografika AFP-a s kartom koja prikazuje domet glavnih iranskih balističkih projektila srednjeg dometa te lokacije glavnih američkih baza i infrastrukture u kojima su smješteni američki pripadnici na Bliskom istoku. Dometi su približni jer variraju ovisno o težini bojeve glave.

Međutim, diplomat je dodao da je u petak u Muskatu američkim izaslanicima Steveu Witkoffu i Jaredu Kushneru rekao kako „ne postoji drugi put osim pregovora“. Naveo je i da su Kina i Rusija obaviještene o sadržaju razgovora.

„Strah je u ovoj situaciji smrtonosni otrov“, rekao je Aragči govoreći o gomilanju snaga Washingtona u blizini iranskih voda, koje je američki predsjednik Donald Trump nazvao „prekrasnom armadom“.

„Vratilo bi regiju godinama unatrag“

Vrhovni iranski vojni zapovjednik u nedjelju je uputio novo upozorenje da će cijela regija biti uvučena u sukob ako Iran bude napadnut.

„Iako smo spremni, iskreno nemamo želju vidjeti izbijanje regionalnog rata“, rekao je general-bojnik Abdolrahim Mousavi na skupu zapovjednika i pripadnika zrakoplovstva i protuzračne obrane.

„Iako će agresori biti meta plamena regionalnog rata, to bi unazadilo napredak i razvoj regije za godine, a posljedice bi snosili ratni huškači u SAD-u i cionističkom režimu“, rekao je, misleći na Izrael.

Prema Mousaviju, Iran „posjeduje potrebnu snagu i spremnost za dugotrajan rat sa SAD-om“.

Ipak, mnogi prosječni Iranci ostaju u neizvjesnosti, bez velike nade da će pregovori sa SAD-om donijeti rezultate, uključujući i za snažno oslabljeno gospodarstvo zemlje.

Teme
Američko-iranski odnosi Diplomacija i pregovori Iranski nuklearni program Iranski suverenitet Regionalni sukob

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ