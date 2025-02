“Ovo je bila šokantna poruka, ne samo za Ukrajince nego i za ostatak svijeta”

Podijeli :

REUTERS/Shannon Stapleton

Dopisnik Jutarnjeg lista iz Bruxellesa Augustin Palokaj gostovao je kod naše Nine Kljenak u Novom danu i komentirao situaciju vezanu uz pregovore o Ukrajini i ostale geopolitičke aktualnosti.

Podsjetimo, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u četvrtak je izjavio da je Ukrajina spremna brzo raditi na postizanju snažnog sporazuma o ulaganjima i sigurnosti sa SAD-om, ocijenivši da sastanak s američkim izaslanikom Keithom Kelloggom “vraća nadu” u uspjeh.

Zelenski: Sastanak s američkim izaslanikom vraća nadu u uspjeh

“Treba vidjeti koja je moć unutar američke administracije Kellogga, on je bio isključen iz razgovora u Rijadu, je li on taj koji može uvjeriti Trumpa u nešto ili samo prenosi informacije. Kada se radi o sporazumu SAD-a i Ukrajine o investicijama treba vidjeti radi li se o američkim investicijama od kojih će profitirati svi i na kojem će teritoriju biti. Ako Amerika jamči Ukrajini da će vratiti svoj teritorij i na tom teritoriju investirati onda je to povoljnije za Ukrajinu. Ako Trump planira ostaviti Rusiji sav teritorij koji je okupirala, a da u ostatku Ukrajine ulažu Amerikanci, onda to nije toliko povoljno”, kaže Augustin Palokaj te dodaje:

“U situaciji smo u kojoj je nezahvalno prognozirati i dati komentar kada ne znamo detalje, ali očito je da se nakon retoričke eskalacije smiruju strasti.

U vrijeme kada Ukrajinci ginu i kada moraju braniti i zadržati linije na fronti čuti od američkog predsjednika da je Ukrajina kriva za rat, da je ukrajinski predsjednik diktator, a ne daje nikakve kritike Putinu i najavljuju suradnju s njim u boljitak svijeta, najavljuje vraćanje u G7 i G8, normalizaciju odnosa i naravno da je to bila šokantna poruka ne samo za Ukrajince nego i za ostatak svijeta.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Preminula je Maja Tedeschi, ugledna arhitektica i supruga poduzetnika Emila Tedeschog Znanstvenici: Kraj svijeta će izgledati zastrašujuće. Nestat će ono što nam najviše treba