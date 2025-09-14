Autokrati i tech-moguli žele živjeti vječno: „Noćna mora za čovječanstvo“

„Vladaru, djeca će te nadživjeti.“ Stihovi pjesnika Josepha Fasana odjekuju u glavi britanske autorice Hanne Thomas Uose, dok promišlja o mračnoj budućnosti koju bi mogla donijeti opsesija dugovječnošću među svjetskim moćnicima i tehnološkim milijarderima.
Njezin roman Who Wants to Live Forever (Tko želi živjeti vječno) istražuje posljedice izuma lijeka Yareta – supstance koja produžuje život za 200 godina i zadržava mladost. „Sam ga uzima, Yuki ne, i roman prati posljedice dok se svijet oko njih mijenja,“ objašnjava autorica.
Putin, Xi i potraga za besmrtnošću
Poticaj za razmišljanje došao je nedavno kada su mediji prenijeli vijest: “Ugašeni mikrofon snimio Xija i Putina kako raspravljaju o transplantacijama organa i besmrtnosti.”
„Nisam bila spremna da budućnost koju sam zamislila stigne tako brzo,“ kaže Uose.
Posebno zabrinjava činjenica da upravo autoritarni vođe žele produžiti vlastite živote. „Kad se radi o vođama poput Vladimira Putina, tu sam nedvosmislena: to je noćna mora. Nešto je morbidno u tim vođama koji žele gomilati vrijeme, dok njihovi režimi skraćuju živote ljudi u Ukrajini i Mjanmaru,“ upozorava spisateljica.
Društvena nejednakost na steroidima
Uose ističe kako ovakve tehnologije nikada neće biti dostupne svima: "Neizbježno će postati zabranjene za sve, osim za one najbogatije“ Primjer već vidi u popularnim lijekovima poput Ozempica – dok bogati troše stotine funti mjesečno, drugi se okreću crnom tržištu i završavaju u bolnici.
Prema autorici, posljedice bi mogle biti katastrofalne: „Što će se dogoditi kada upravo najbogatiji, najčešće stariji bijeli muškarci, budu ti koji ostaju i blokiraju prilike mlađim generacijama?“
U svom romanu opisuje i nastanak nove potlačene klase – Pomagača – koji obavljaju sve rizične poslove koje korisnici Yarete više ne žele. „Dok bogati ‘spanneri’ žive zamotani poput vaza iz doba dinastije Ming, Pomagači postaju potrošna radna snaga, leptiri čiji život kratko traje u usporedbi s njima.“
Ljubav, brak i svakodnevni život bez kraja
Nove tehnologije dugovječnosti ne bi mijenjale samo ekonomiju, nego i društvene odnose.
„Romansa je uvijek podrazumijevala neizgovoreni vremenski rok: ‘zauvijek’ ima smisla samo zato što naši životi nisu vječni,“ piše Uose.
Zamišlja svijet u kojem brak nestaje, a umjesto njega dolazi „Sedma ceremonija“ – obnavljanje ili odbacivanje zavjeta svakih sedam godina.
Autorica: „Veselim se starenju“
Za razliku od tehnoloških milijardera, Hanna Thomas Uose naglašava vlastiti optimizam u prirodnom prolasku vremena.
„Osobno, veselim se starenju – da upoznam svoje naborano lice i steknem mudrost koju ću prenijeti. Tko bi želio biti Jeff Bezos, vječno vladati carstvom kartonskih kutija?
Radije bih bila leptir koji pravi prostor za one koji tek dolaze.“
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
