Avdagić: Iran se i dalje gleda kao prijetnja za Izrael

Gost naše Nine Kljenak u N1 studiju uživo bio je Denis Avdagić, vanjskopolitički analitičar. Razgovarali su o nedavnim prosvjedima u Iranu, mogućnosti direktne američke vojne intervencije i velikim prosvjedima protiv ICE agenata u SAD-u.
"Pitanje glasi: je li se SAD uopće povukao? Sada se tek premještaju daleko ozbiljnije snage nego što su prisutne u regiji, što se tiče američke mornarice. Sada se stječu uvjeti da, ako dođe do napada na Iran, on bude u velikoj skali", rekao je Denis Avdagić o prijetnjama američkog predsjednika Donalda Trumpa i najnovijem gomilanju vojnih snaga u blizini Irana.
"Pitanje je: na koji način, u kojim omjerima? Koja je pozadina, koji je cilj i može li prije toga doći do pregovora? Jedna stvar je zaprepašćujuća. Da je iranska strana prije nekoliko mjeseci odustala od nuklearnog programa, da je to napravila prije nego što su nuklearna postrojenja bila ciljana, možda se ništa od ovoga ne bi događalo. Ali pazite, u ovom trenutku, da Iran to ponudi, veliko je pitanje bi li to bilo dovoljno Donaldu Trumpu, ali i Benjaminu Netanyahuu, koji je jedan od ključnih faktora u ovoj priči", dodao je.
"Imam dojam duže vrijeme da američka strana, neovisno o trenutačnom predsjedniku, planira povlačenje s Bliskog istoka i Europe, gdje su sada pozicionirane minimalne snage. Ako će to SAD napraviti, onda će, prije toga, osigurati da Izrael ima komotnu situaciju sa svojim susjedima. To je praktično već postignuto, ali očigledno se Iran i dalje gleda kao prijetnja."
Avdagić napominje kako Iran nije Venezuela, te da ostaje pitanje koliko su državljani te republike spremni sudjelovati u rušenju vlastite vlasti.
"Kada smo govorili o Nicolasu Maduru, spomenuo sam da se to nije dogodilo iznenada, nego se otvorila prilika. Tako je otprilike i u slučaju Irana. Naravno, to nije ista stvar. Venezuela, Libanon, to nije isto kao Iran. Pitanje je koliko su građani spremni podržati rušenje režima, što mi se čini realnim. Ali s druge strane, građani bez podrške kompletne sigurnosne strukture, ili barem vojske, teško nešto mogu napraviti."
"Tu je i propaganda. Morate pokušati iskomunicirati sa stanovništvom što je ponuda njima. Ako gledaju svijet i SAD, to nije previše ohrabrujuće", dodaje Avdagić.
Što se tiče velikih prosvjeda u Minnesoti protiv ICE agenata, koji su u nekoliko tjedana ubili dvoje američkih državljana: Renée Good i Alexa Prettija.
"Tema imigracije je nešto što se pretvorilo, ne samo u SAD-u nego i u Europi, u jednu od ključnih tema. Amerikanci su davanjem mandata Trumpu podarili zadatak da to rješava. On smatra da je to nešto što može isporučiti i pokazati rezultate. Vjerojatno se cilja na midterms izbore, kada njegova administracija može izgubiti potporu u kongresu i senatu. To bi ga dovelo u opasnost ponovne mogućnosti smjene", kaže Avdagić.
"Ima onih kojima ilegalni migranti, pogotovo oni u sferi kriminala, zagorčavaju život, zbog čega su američke ulice izuzetno nesigurne. S druge strane ima onih koji žive s migrantima, čak i ilegalnim, koji su desetljećima tamo i nastoje voditi uredan život."
Dodao je kako ICE agenti očigledno nisu obučeni za situaciju u kojoj se nalaze.
"Ne bi bilo ni prosvjeda protiv ICE-a da se nije dogodilo njihovo kretanje prema ljudima koji nisu bili problematični. ..To su naoružani agenti, oni skrivaju svoje identitete. Očigledno je da nisu obučeni za ovo", kaže Denis Avdagić.
