Bi li Trump vojno zauzeo Grenland? Avdagić: "Da misli ratovati s Europom ne bi je tjerao da se naoružava"

"Puno toga sličnog kao i on njegovi su prethodnici tražili od europskih saveznika iza zatvorenih vrata ili koristeći diplomatski rječnik. Uostalom, Barack Obama je prvi postavio uvjet europskim državama za izdvajanjem za obranu 2 posto BDP-a tražeći da preuzmu sigurnost u svoje ruke, što su činile nevoljko. U tom smislu Trump je apsolutno u pravu. Činjenica je da Europa mora jačati svoju obranu. Da SAD misli ratovati s Europom, onda je sigurno ne bi tjerao da bude što spremnija za rat. To nisu poruke mrzitelja Europe. Imamo, doduše, izjave (američkog potpredsjednika) JD Vancea koje Europljanima ne leže dobro, ali i u njima ima stvari o kojima treba razmišljati i raspravljati", kaže Avdagić.