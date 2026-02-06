"Predstoje nam opcije i potencijalni scenariji: jedna opcija je da dvije glavne nuklearne sile pokušaju dogovoriti nastavak primjene ovakvog sporazuma s manjim ili većim modifikacijama. Druga je da kroz pregovore dođu do nekog novog sporazuma, a treća je ono čega se svi pribojavaju, a to je da dođe do potpune eskalacije - ne u smislu rata odmah - u smislu proliferacije nuklearnog naoružanja. To bi nas dovelo do apsolutne globalne nesigurnosti."