BBC: Migranti "plaćenici" nasilno vraćaju druge migrante preko granice s Turskom

Grčka policija koristi migrante kao “plaćenike” kako bi nasilno vraćali druge migrante preko granice s Turskom. Za nagradu dobivaju novac, oduzetu imovinu ili dokumente
Kako otkriva istraga BBC-ja, prema dostupnim dokumentima i svjedočenjima, ovu praksu nadziru viši policijski službenici, a prisutne su ozbiljne optužbe za nasilje – uključujući premlaćivanja, pljačke, pa čak i seksualno zlostavljanje.
Migranti koji sudjeluju u tim operacijama navodno su regrutirani iz zemalja poput Sirije, Pakistana i Afganistana, a kao nagradu dobivaju novac, oduzetu imovinu ili dokumente koji im omogućuju prolazak kroz Grčku.
Brutalne scene
Svjedoci tvrde da su ljudi često prisilno vraćani preko rijeke Evros bez ikakvog postupka, što je protivno međunarodnom pravu. Neki su opisali brutalne scene – od udaranja do gubitka svijesti, do pretraga koje uključuju ponižavanje i krađu.
Grčki premijer Kirijakos Micotakis izjavio je za BBC da nije upoznat s tim optužbama, a policija nije dala detaljan odgovor. Istovremeno, organizacije za ljudska prava upozoravaju da bi ovakva praksa mogla predstavljati ozbiljno kršenje ljudskih prava.
