BBC se morao ispričati nakon "najvećeg kiksa" tijekom prijenosa Zimskih olimpijskih igara

Britanski BBC je uputio ispriku nakon što je napravio veliku pogrešku tijekom prijenosa Zimskih olimpijskih igara.
Incident se dogodio dok su britanski natjecatelji Matt Weston i Tabby Stoecker osvajali zlato u mješovitoj ekipnoj štafeti u skeletonu, pri čemu je Stoecker ostavila partneru zaostatak od 0,3 sekunde koji je morao nadoknaditi u odnosu na njemačke suparnike kako bi pobijedili.
Weston se pripremao za vožnju, napeto prateći crveno svjetlo na semaforu i čekajući da se ugasi, dok je kamera bila usmjerena na njega u trenutku punom napetosti. No neposredno prije nego što je krenuo u svoju vožnju, prijenos je prebacio kadar na njegova trenera koji je nervozno stajao iza njega pa je gledateljima promaknuo trenutak kada je Weston odgurnuo sa starta i potrčao po ledu.
Iako je njegov start bio prikazan u kutnom grafičkom prozoru, glavni ekran bio je u potpunosti ispunjen kadrom trenera koji ga je bodrio.
Prijenos nije bio pod kontrolom BBC-ja, već je preuzet iz službenog olimpijskog feeda, no komentator John Hunt brzo se ispričao gledateljima pred malim ekranima, prenosi Express.
"Oh, što to rade? Što izvode? To je strašno. To je sjajan start. Oprostite zbog slike, ali Matt je krenuo."
Gledatelji su, razumljivo, bili bijesni.
"Lijepo je vidjeti da povijesni trenutak za Team GB ima zasjenjen početak jer se fokus stavio na trenera umjesto na Matta Westona kad su se svjetla ugasila. To je kao da na startu Velike nagrade fokusirate Tota Wolffa. Ludilo! Gašenje svjetala podiže napetost i pridonosi dojmu jer je to najbolji kadar za prikaz. Nadam se da će pronaći široki kadar njegova starta za snimke u reprizi", žalili su se gledatelji na društvenim mrežama.
Ali, bilo je i ohrabrujućih reakcija.
"Montaža Matta Westona kako osvaja zlato, zajedno s njegovom obitelji, BBC-jevom ekipom i studijem, rasplakala me!"
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
