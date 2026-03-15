Bart De Wever
Belgijski premijer: Europa mora pregovarati s Rusijom. Nitko se ne usuđuje to reći naglas
Belgijski premijer Bart De Wever kaže da Europa mora pregovarati s Rusijom kako bi okončala rat u Ukrajini i ponovno osigurala pristup jeftinoj energiji, dok su čelnici EU-a i dalje podijeljeni oko uključivanja Moskve u pregovore.
Belgijski premijer Bart De Wever pozvao je Europu da postigne dogovor s Rusijom kako bi se okončao rat u Ukrajini, u intervjuu objavljenom u belgijskim novinama L'Echo, prenosi Euronews.
De Wever tvrdi da je pregovaračko rješenje također nužno kako bi se ponovno omogućio pristup jeftinoj energiji.
Europska unija ostaje podijeljena po tom pitanju. Francuski predsjednik Emmanuel Macron, talijanska premijerka Giorgia Meloni i mađarski premijer Viktor Orbán pozvali su na izravne pregovore s Moskvom, dok se Poljska i tri baltičke države tome čvrsto protive.
"Privatno se europski čelnici slažu sa mnom"
„Privatno se europski čelnici slažu sa mnom, ali se nitko ne usuđuje to reći naglas. Moramo okončati sukob u interesu Europe, a da pritom ne budemo naivni prema Vladimiru Putinu“, rekao je De Wever.
Dodao je da Europa ne smije ponoviti pogreške iz prošlosti u odnosima s Rusijom te je naglasio potrebu za ponovnim naoružavanjem i raspoređivanjem vojske na istočnim granicama.
„Istodobno moramo normalizirati odnose s Rusijom i ponovno osigurati pristup jeftinoj energiji. To je zdravorazumski pristup“, rekao je De Wever.
Premijer tvrdi da je europska dvostruka strategija – vojna potpora Ukrajini i pritisak na rusko gospodarstvo – postala neodrživa bez potpore Sjedinjenih Američkih Država.
"Ostaje samo jedna metoda..."
„S obzirom na to da ne možemo izvršiti pritisak na Putina slanjem oružja Ukrajini, a njegovo gospodarstvo ne možemo gušiti bez američke potpore, ostaje samo jedna metoda: postići dogovor“, rekao je.
De Wever je također rekao da njegova vlada nema planove za uvođenje državnih subvencija kako bi ublažila rast cijena energije povezan s ratom na Bliskom istoku.
„Neću paničariti i bacati milijarde kroz prozor, kao što je činila prethodna vlada“, rekao je.
Europska unija radi na smanjenju ovisnosti o ruskom energetskom uvozu od početka ruske potpune invazije na Ukrajinu 2022. godine. Planirano je potpuno ukidanje uvoza ruskih fosilnih goriva sljedeće godine.
Mađarska i Slovačka protiv mjera
Mađarska i Slovačka i dalje se protive tim mjerama, tvrdeći da su ruske energetske isporuke ključne za njihovu energetsku sigurnost.
Ranije ovog tjedna nekoliko europskih čelnika kritiziralo je odluku predsjednika Donalda Trumpa da ukine sankcije na rusku naftu na moru, potez kojim se nastoji ublažiti napetosti oko cijena na globalnim energetskim tržištima uzrokovane ratom u Iranu.
Sjedinjene Države su ovog tjedna državama privremeno dopustile kupnju ruske nafte koja se trenutno nalazi na tankerima na moru. Njemački kancelar Friedrich Merz i predsjednik Europskog vijeća António Costa osudili su taj potez, upozorivši da bi mogao imati negativan utjecaj na europsku sigurnost.
