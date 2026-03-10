WaPo: Rusija Iranu pruža obavještajne podatke za napade na američke snage

U nedjelju je u napadu iranskog drona u Kuvajtu poginulo šest američkih vojnika, a nekoliko ih je ranjeno. Iran je ispalio tisuće jednokratnih napadačkih dronova i stotine projektila na američke vojne položaje i veleposlanstva, dok je istodobno zajednička američko-izraelska kampanja pogodila više od 2.000 ciljeva u Iranu – uključujući položaje balističkih projektila, mornaričke kapacitete, državno vodstvo i civilnu infrastrukturu (uključujući i pogodak na osnovnu školu koji je završio masakrom djevojčica).