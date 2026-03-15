"Ako smo odlučili obnoviti ruske zalihe nafte, onda želim da znaju da sam protiv toga... Ali ako mi se postave uvjeti da Ukrajina neće dobiti oružje, onda, oprostite, nemoćan sam po tom pitanju, rekao sam našim prijateljima u Europi da se to zove ucjena", rekao je Volodimir Zelenski novinarima, uključujući AFP, kada su ga pitali o ponovnom otvaranju naftovoda.