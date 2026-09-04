NETANYAHUOV MINISTAR
Ben Gvir poziva Palestince da "pakiraju kofere": Izrael najavljuje plan za njihovo iseljavanje iz Gaze
Dva izraelska ministra iznijela su ovog tjedna prijedloge za masovno uklanjanje Palestinaca iz Pojasa Gaze, što je ideja koju desničarski političari učestalo spominju tijekom posljednje tri godine u nastojanju da privuku birače uoči izbora.
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Krajnje desni ministar sigurnosti Itamar Ben-Gvir izložio je u četvrtak navečer na konferenciji za novinare sedmogodišnji plan za uklanjanje stanovništva Pojasa Gaze putem "dobrovoljnog iseljavanja". Rekao je da će se u sljedećoj vladi zauzimati za osnivanje "ministarstva zaduženog za iseljavanje".
"Umjesto iluzija o miru sada, potrebne su nam akcije iseljavanja sada", rekao je. "Umjesto da kopaju tunele, vrijeme je da pakiraju kofere", misleći na tunele koje je pod Pojasom Gaze iskopao Hamas prije rata.
Ben-Gvirova stranka Židovska snaga navela je u četvrtak u priopćenju da se Turska, Etiopija i Demokratska Republika Kongo razmatraju kao potencijalna odredišta.
Ismail Al-Thavabta, ravnatelj medijskog ureda Hamasove vlade, oštro je na to reagirao. "Palestinski narod duboko je ukorijenjen u svojoj zemlji i neće ga zastrašiti takve prijetnje", rekao je.
'Spremni smo ih iseliti na svaki mogući način'
Ben-Gvirovi komentari uslijedili su nakon izjava ministra obrane Israela Katza, iz Netanyahuove stranke Likud, koji je u srijedu rekao da "na kraju nema pravog rješenja za Pojas Gazu bez ove migracije".
"Potpuno smo spremni iseliti ih ako to postane moguće — morem, zrakom, na svaki mogući način. Egipat nije voljan, pa to neće ići preko njih", rekao je tijekom internetske konferencije čiji je domaćin bio izraelski list Yedioth Ahronoth.
Netanyahuov ured nije odmah imao komentar. U Izraelu bi se 27. listopada trebali održati opći izbori. Bit će to prvi izbori otkad je Hamasov napad na Izrael 7. listopada 2023. izazvao izraelsku vojnu kampanju u kojoj je Pojas Gaze, u kojem više od dva milijuna stanovnika, razoren.
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