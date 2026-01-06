Bernie Sanders: Šest razloga zašto je napad na Venezuelu jako pogrešan

Usred raširenih osuda Sjedinjenih Američkih Država zbog njihovog drskog vikend-napada na Venezuelu diljem svijeta i danas u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda, senator Bernie Sanders objavio je na društvenim mrežama šest razloga zašto je operacija otmice predsjednika Venezuele Nicolása Madura bila vrlo pogrešna.
Oglas
Oteti venezuelanski predsjednik Nicolás Maduro rekao je pred punom sudnicom u New Yorku da je „nevin“, „čestit čovjek“ i da je bio „otet“, u svojim prvim javnim komentarima nakon američkog napada na Venezuelu, izvještava Al Jazeera.
Članovi 15-članog Vijeća sigurnosti UN-a (VSUN), uključujući ključne saveznike SAD-a, osudili su Washington i upozorili da bi otmica Madura i njegove supruge koju su izvele američke specijalne snage mogla postaviti opasan presedan u međunarodnom pravu.
Šest razloga po Sandersu
Razlozi koje je senator Sanders (Demokrat – Vermont) naveo zašto su Trumpovi postupci bili pogrešni:
- Nezakonito je i protuustavno. Kongres nije odobrio niti je uopće znao za ovu vojnu akciju.
- Svijet će učiniti manje sigurnim. Ako se međunarodno pravo ignorira, svaka država ili teroristička organizacija može opravdati nasilni napad pozivajući se na Trumpove postupke u Venezueli. To je bila Putinova logika u Ukrajini.
- Riječ je o otvorenom imperijalizmu. Moćne države nemaju ni zakonsko ni moralno pravo napadati manje zemlje kako bi im otele prirodne resurse. Nafta Venezuele pripada narodu Venezuele, a ne američkim korporacijama.
- U trenutku kada se cijeli svijet udaljava od fosilnih goriva i okreće jeftinijim i neonečišćujućim održivim izvorima energije, zaštita interesa naftne industrije loša je i za klimu i za gospodarstvo.
- Maduro je korumpiran i nedemokratski vođa. To je i saudijski prijestolonasljednik Mohammed bin Salman (MBS). Takvi su i mnogi drugi čelnici diljem svijeta. To što nam se ne sviđa neki lider ne znači da imamo pravo srušiti njegovu vladu.
- Trump se kandidirao kao „mirotvorni kandidat“ koji je zagovarao politiku „America First“, a ne kao netko tko će „upravljati“ drugom državom. U trenutku kada 60 posto Amerikanaca živi od plaće do plaće, možda bi trebao bolje voditi vlastitu zemlju, a ne preuzimati Venezuelu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas