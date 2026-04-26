Bizarna izjava Karoline Leavitt uoči gala večere: "Večeras će biti pucanja u dvorani"

Izjava glasnogovornice Bijele kuće Karoline Leavitt da će „večeras biti ispaljenih nekoliko hitaca” postala je viralna zbog trenutka u kojem je izrečena. Govorila je novinaru Fox Newsa prije nego što je napadač napao mjesto održavanja večere dopisnika Bijele kuće. Napadač, za kojeg je američki predsjednik Donald Trump rekao da je vjerojatno „usamljeni vuk”, također je pucao na jednog zaštitara.
„Spreman je za akciju, mogu vam reći. Ovaj govor večeras bit će klasični Donald J. Trump. Bit će duhovit, bit će zabavan. Bit će i nekoliko ‘hitaca’ večeras u dvorani. Zato bi svi trebali pratiti, bit će stvarno sjajno”, rekla je Karoline Leavitt prije događaja, očito misleći na govor koji će biti u stilu Trumpovih glasnih i vatrenih javnih nastupa, prenosi NDTV.
Na pitanje tko je napisao govor, rekla je: „Ne mogu preuzeti zasluge. U pravom stilu Donalda Trumpa, čovjek sam stavlja olovku na papir. Dakle, velik dio je njegovo vlastito djelo.”
Trump je sjedio na pozornici na godišnjoj večeri Udruženja dopisnika Bijele kuće – prvi put kao predsjednik – kada su glasni udarci prekinuli događaj i natjerali njega i druge na pozornici da uznemireno podignu pogled.
Usred kaosa, brzo su ga okružili pripadnici američke Tajne službe s izvučenim oružjem te ga žurno odveli s pozornice kroz stražnji izlaz, dok se publika u šoku saginjala.
Kasnije, iznoseći detalje incidenta, Trump je rekao da je osumnjičenik za pucnjavu bio njegov „potencijalni atentator”, ali da ga je Tajna služba zaustavila. Video koji je objavio američki predsjednik prikazuje osumnjičenika kako trči pored sigurnosne barijere dok agenti Tajne službe trče prema njemu.
„Jedan policajac je pogođen, ali ga je spasilo to što je nosio, očito, vrlo dobar pancirni prsluk. Pogledali smo sve okolnosti koje su se večeras dogodile i moram reći da ovo nije posebno sigurna zgrada”, rekao je.
Opisujući što mu je prolazilo kroz glavu dok su odjekivali pucnjevi, Trump je rekao da je isprva mislio da je netko ispustio pladanj, napominjući da je zvuk bio „prilično udaljen”. No, prva dama je „vrlo brzo shvatila” da je riječ o pucnjavi, rekao je.
„Mislim da je odmah znala što se dogodilo”, rekao je predsjednik, prisjećajući se da mu je supruga rekla: „To je loš zvuk.”
