Orešnik

Bjelorusija razmjestila ruske projektile na svom teritoriju

author
Hina
|
30. pro. 2025. 11:12
Belarusian President Alexander Lukashenko attends a meeting with Russian President Vladimir Putin on the sidelines of the summit of the Supreme Eurasian Economic Council in Saint Petersburg, Russia, December 21, 2025.
Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS

Bjelorusija je u utorak objavila video koji prikazuje razmještaj ruskog hipersoničnog raketnog sustava Orešnik, sposobnog nositi nuklearne bojeve glave, na svom teritoriju.

Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko, saveznik predsjednika Vladimira Putina, koji je također započeo razgovore s administracijom američkog predsjednika Donalda Trumpa, ranije ovog mjeseca najavio je razmještaj balističkog sustava srednjeg dometa na teritoriju Bjelorusije.

Neki zapadni stručnjaci rekli su da razmještaj, koji bi malo ubrzao dosezanje ruskih nuklearnih raketa do europskih ciljeva u slučaju rata, naglašava sve veću ovisnost Kremlja o prijetnji nuklearnim oružjem dok nastoji odvratiti članice NATO-a od opskrbe Kijeva oružjem koje može pogoditi duboko unutar Rusije.

Dva američka istraživača izjavila su da, prema njihovoj analizi satelitskih snimaka, Moskva vjerojatno postavlja rakete i njihove mobilne lansere u bivšoj zračnoj bazi na istoku Bjelorusije.

Videozapis koji je u utorak objavilo bjelorusko ministarstvo obrane nije otkrio lokaciju raketnih sustava, ali je prikazivao mobilne lansere i njihove posade kako voze šumskim cestama te specijalizirane trupe koje kamufliraju sustave mrežama.

Visoki časnik prikazan je kako govori vojnicima da su sustavi službeno stavljeni na borbenu dužnost te spominje redovite rutine obuke i izviđanja za raketne posade.

Moskva je u studenom 2024. testirala konvencionalno naoružani Orešnik protiv cilja u Ukrajini. Putin se hvali da ga je nemoguće presresti zbog brzina koje navodno prelaze 10 Macha.

Teme
Aleksandar Lukašenko Bjelorusija Projektil Orešnik Rusko-bjeloruski odnosi SAD Vladimir Putin

