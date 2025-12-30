Bjelorusija razmjestila ruske projektile na svom teritoriju

Neki zapadni stručnjaci rekli su da razmještaj, koji bi malo ubrzao dosezanje ruskih nuklearnih raketa do europskih ciljeva u slučaju rata, naglašava sve veću ovisnost Kremlja o prijetnji nuklearnim oružjem dok nastoji odvratiti članice NATO-a od opskrbe Kijeva oružjem koje može pogoditi duboko unutar Rusije.