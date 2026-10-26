Bliski istok na rubu nove eskalacije: U Teheranu se sprema važan sastanak

Visoki iranski dužnosnik rekao je da je sastanak inicirao Pakistan tijekom prošlotjednog posjeta feldmaršala Munira Teheranu, gdje se sastao s iranskim predsjednikom Masudom Pezeškianom i drugim visokim dužnosnicima. Iranski dužnosnici tada su mu poručili da neće biti pregovora s Washingtonom dok se ne ispune zahtjevi Teherana, izvijestili su iranski mediji.