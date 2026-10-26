PAKT IZ MEKE
Bliski istok na rubu nove eskalacije: U Teheranu se sprema važan sastanak
Visoki dužnosnici Saudijske Arabije, Turske i Pakistana, zemalja potpisnica pakta iz Meke, sastat će se u ponedjeljak s iranskim čelnicima u Teheranu, što će biti njihov prvi sastanak na visokoj razini otkako se Saudijska Arabija dublje uključila u sukob s Iranom.
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Saudijsku Arabiju predstavljat će ministar obrane, princ Khalid bin Salman, Pakistan načelnik vojske, feldmaršal Asim Munir, a Tursku šef obavještajne službe Ibrahim Kalin, priopćili su saudijski i iranski dužnosnici.
Sastanak se održava u trenutku kada su se napadi jemenskih hutista, koje podupire Iran, posljednjih tjedana intenzivirali, a retorika između Washingtona i Teherana postala oštrija. Obje su strane također izradile planove za nastavak šireg rata, moguće nakon izbora za Kongres u Sjedinjenim Američkim Državama 3. studenoga.
Planirani sastanak u ponedjeljak bit će prvi kontakt na visokoj razini između Irana i svih članica tročlanog bloka otkako se Saudijska Arabija dublje uvukla u sukob. Prema Zajedničkom obrambenom sporazumu iz Meke, potpisanom u kolovozu, oružani napad na jednu članicu smatra se napadom na sve članice.
Katarski posrednici sastali su se u nedjelju s iranskim dužnosnicima u Teheranu u sklopu nastojanja da se smanje regionalne napetosti, izvijestio je Reuters. Katar već mjesecima ima važnu posredničku ulogu između Teherana i Washingtona.
Visoki iranski dužnosnik rekao je da je sastanak inicirao Pakistan tijekom prošlotjednog posjeta feldmaršala Munira Teheranu, gdje se sastao s iranskim predsjednikom Masudom Pezeškianom i drugim visokim dužnosnicima. Iranski dužnosnici tada su mu poručili da neće biti pregovora s Washingtonom dok se ne ispune zahtjevi Teherana, izvijestili su iranski mediji.
Prethodni posrednički napori Pakistana i Katara pomogli su u postizanju privremenog mirovnog sporazuma u lipnju, no dogovor se ubrzo raspao nakon što su se borbe između Irana i SAD-a nastavile nekoliko tjedana poslije.
Saudijski zamjenik ministra za javnu diplomaciju Rayed Krimly izjavio je da je sastanak dio kontinuiranih nastojanja zemalja potpisnica pakta iz Meke da se smanji aktualna kriza, promiču diplomatska rješenja i podupru posrednički napori Katara i Pakistana.
Napetosti između Washingtona i Teherana dodatno su porasle posljednjih dana. Američki predsjednik Donald Trump u petak je izjavio da bi SAD mogao ponovno pokrenuti vojnu operaciju protiv Irana, dok su iranski čelnici poručili da bi na novu američku vojnu kampanju odgovorili snažnije nego prije.
Iranski sigurnosni dužnosnici rekli su Reutersu da je Teheran izradio detaljne planove za napade na podmorske kabele u Perzijskom zaljevu u slučaju da Sjedinjene Države i Izrael ponovno napadnu Iran.
U obavještajnom memorandumu SAD-a objavljenom ovog tjedna upozorava se da su iranski planovi za napade na američko osoblje ušli u "uznapredovalu fazu".
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