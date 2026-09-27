Trump odbacio iranski mirovni prijedlog, Teheran odgovara: "Samo diplomacija može riješiti sukob"

List The Wall Street Journal prvi je izvijestio da je Trump odbacio iranski prijedlog, pozivajući se na neimenovane američke dužnosnike. Navodi se da je Trump privatno izražavao sumnju da će Iran ispuniti njegove zahtjeve te da je suradnicima rekao kako smatra vjerojatnim nastavak kampanje bombardiranja nakon američkih izbora na sredini mandata u studenom.