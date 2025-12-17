Bloomberg: Trump će kazniti Putina ako odbije mirovni plan

Bloomberg je objavio te podatke pozivajući se na izvore upoznate s razgovorima unutar američke administracije. Nadalje, Washington razmatra niz mjera, među kojima su sankcioniranje brodova iz tzv. ruske "flote iz sjene", mreže tankera koji se koriste za zaobilaženje postojećih ograničenja u prijevozu ruske nafte, kao i posrednika i trgovaca uključenih u te poslove. Sugovornici su govorili pod uvjetom anonimnosti jer se radi o osjetljivim i još uvijek nezavršenim planovima.