Sastali se Merz i Tusk, dogovorili tri prioriteta: "Njemačka nepokolebljivo uz Poljsku"

N1 Info
01. pro. 2025. 16:48
friedrich merz
REUTERS / Lisi Niesner

„Kao njemački kancelar, kažem da nama, Nijemcima, treba snažna Poljska kao ravnopravan partner. To je u našem interesu. Želimo da Poljska bude snažan partner za sigurnu, slobodnu i prosperitetnu Europu. Europu koja bi se trebala fokusirati na ono važno i ne izgubiti se u složenosti birokracije“, rekao je Friedrich Merz na konferenciji.

Zajednička deklaracija njemačke i poljske vlade

„Njemačka stoji čvrsto i nepokolebljivo uz Poljsku. Ne smijemo dopustiti da nas se dijeli, posebno u ovakvim vremenima kada je europsko jedinstvo pod tolikim pritiskom“, uvjeravao je Merz.

Najavio je da zajednička deklaracija njemačke i poljske vlade postavlja temelje za suradnju u nadolazećim mjesecima i godinama. „Ovdje smo dogovorili tri prioriteta. Prvi je sigurnost i obrana. Podrazumijeva se da produbljujemo i sistematiziramo našu suradnju“, rekao je.

Njemački kancelar je dodao kako je drugi prioritet umrežavanje i infrastruktura. „To što se politički približavamo treba se odraziti i na živote naših građana“, rekao je. Spomenuo je modernizaciju prekograničnih željezničkih linija i autocesta. „Do kraja 2025. poboljšat ćemo, između ostalog, i cestovnu infrastrukturu na graničnom prijelazu u Frankfurtu (Oder)“, dodao je Merz.

Treći prioritet su sjećanje i komemoracija. „Ne možemo izbjeći prošlost. Moramo čuvati sjećanja, uključujući i ona bolna. To moramo činiti na način koji nas ne dijeli, nego ujedinjuje“, rekao je, a prenosi Polsat.

Donald Tusk u Berlinu

Nakon 14:30, njemački kancelar Friedrich Merz dočekao je poljskog premijera Donalda Tuska, koji je u Berlin stigao s članovima svoje vlade na 17. poljsko-njemačke međuvladine konzultacije o sigurnosti i drugim temama.

U izaslanstvu, uz Tuska, nalaze se i ministar vanjskih poslova Radosław Sikorski, ministar obrane Władysław Kosiniak-Kamysz, ministar unutarnjih poslova Marcin Kierwiński te ministri infrastrukture, financija, kulture, energetike i državni povjerenik za stratešku energetsku infrastrukturu.

Nakon uvodnog pozdrava, Tusk i Merz održali su razgovor u četiri oka, dok su se poljski ministri sastajali sa svojim njemačkim kolegama.

Sastanak o suradnji, sigurnosti, infrastrukturi i europskoj agendi

Oko 16 sati započeo je zajednički sastanak dviju vlada, kojim će predsjedati Merz i Tusk. Razgovori će se fokusirati na bilateralnu suradnju, sigurnost, infrastrukturu i europsku agendu.

Posebna tema bit će obrambena suradnja. Njemačke baterije Patriot raspoređene su u Jasionki kod Rzeszówa, a u prosincu ih trebaju zamijeniti nizozemske. Također, početkom prosinca u Malbork će biti raspoređena dva njemačka Eurofightera.

Među temama su i migracije, granične kontrole te trajna komemoracija poljskih žrtava njemačke agresije i okupacije. Planiran je Njemačko-poljski dom i spomenik u Berlinu, no zasad postoji samo privremeni – golemi kamen s pločom koja na poljskom i njemačkom glasi: „Poljskim žrtvama nacizma i žrtvama njemačke okupacije i terora u Poljskoj 1939.–1945.”

Donald Tusk friedrich merz njemačka poljska

