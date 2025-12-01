Sastali se Merz i Tusk, dogovorili tri prioriteta: "Njemačka nepokolebljivo uz Poljsku"

REUTERS / Lisi Niesner

„Kao njemački kancelar, kažem da nama, Nijemcima, treba snažna Poljska kao ravnopravan partner. To je u našem interesu. Želimo da Poljska bude snažan partner za sigurnu, slobodnu i prosperitetnu Europu. Europu koja bi se trebala fokusirati na ono važno i ne izgubiti se u složenosti birokracije“, rekao je Friedrich Merz na konferenciji.

Podijeli

Oglas

Zajednička deklaracija njemačke i poljske vlade

„Njemačka stoji čvrsto i nepokolebljivo uz Poljsku. Ne smijemo dopustiti da nas se dijeli, posebno u ovakvim vremenima kada je europsko jedinstvo pod tolikim pritiskom“, uvjeravao je Merz.

Najavio je da zajednička deklaracija njemačke i poljske vlade postavlja temelje za suradnju u nadolazećim mjesecima i godinama. „Ovdje smo dogovorili tri prioriteta. Prvi je sigurnost i obrana. Podrazumijeva se da produbljujemo i sistematiziramo našu suradnju“, rekao je.

Njemački kancelar je dodao kako je drugi prioritet umrežavanje i infrastruktura. „To što se politički približavamo treba se odraziti i na živote naših građana“, rekao je. Spomenuo je modernizaciju prekograničnih željezničkih linija i autocesta. „Do kraja 2025. poboljšat ćemo, između ostalog, i cestovnu infrastrukturu na graničnom prijelazu u Frankfurtu (Oder)“, dodao je Merz.

„Zusammen wollen wir in Brüssel durchsetzen, dass wir die eingefrorenen russischen Vermögenswerte nutzen“, betont Kanzler Merz beim Treffen mit dem polnischen Ministerpräsidenten Tusk. Davor haben beide mit Präsident Selenskyj und anderen europäischen Regierungschefs telefoniert. pic.twitter.com/I7kO16RfsJ — Bericht aus Berlin (@ARD_BaB) December 1, 2025

Treći prioritet su sjećanje i komemoracija. „Ne možemo izbjeći prošlost. Moramo čuvati sjećanja, uključujući i ona bolna. To moramo činiti na način koji nas ne dijeli, nego ujedinjuje“, rekao je, a prenosi Polsat.

Donald Tusk u Berlinu

Nakon 14:30, njemački kancelar Friedrich Merz dočekao je poljskog premijera Donalda Tuska, koji je u Berlin stigao s članovima svoje vlade na 17. poljsko-njemačke međuvladine konzultacije o sigurnosti i drugim temama.

U izaslanstvu, uz Tuska, nalaze se i ministar vanjskih poslova Radosław Sikorski, ministar obrane Władysław Kosiniak-Kamysz, ministar unutarnjih poslova Marcin Kierwiński te ministri infrastrukture, financija, kulture, energetike i državni povjerenik za stratešku energetsku infrastrukturu.

Nakon uvodnog pozdrava, Tusk i Merz održali su razgovor u četiri oka, dok su se poljski ministri sastajali sa svojim njemačkim kolegama.

Sastanak o suradnji, sigurnosti, infrastrukturi i europskoj agendi

Oko 16 sati započeo je zajednički sastanak dviju vlada, kojim će predsjedati Merz i Tusk. Razgovori će se fokusirati na bilateralnu suradnju, sigurnost, infrastrukturu i europsku agendu.

Posebna tema bit će obrambena suradnja. Njemačke baterije Patriot raspoređene su u Jasionki kod Rzeszówa, a u prosincu ih trebaju zamijeniti nizozemske. Također, početkom prosinca u Malbork će biti raspoređena dva njemačka Eurofightera.

Među temama su i migracije, granične kontrole te trajna komemoracija poljskih žrtava njemačke agresije i okupacije. Planiran je Njemačko-poljski dom i spomenik u Berlinu, no zasad postoji samo privremeni – golemi kamen s pločom koja na poljskom i njemačkom glasi: „Poljskim žrtvama nacizma i žrtvama njemačke okupacije i terora u Poljskoj 1939.–1945.”