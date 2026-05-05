Bogata europska zemlja uvela obroke od jednog eura za sve studente: "Mala unutarnja revolucija"

Francuske studentske menze od ponedjeljka nude obroke po cijeni od jednog eura za sve studente, bez obzira na njihov prihod, u nastojanju da se ublaže financijske poteškoće.
Mjera dolazi nakon pritiska studentskih sindikata da se cijena obroka – koji uključuje predjelo, glavno jelo i desert – snizi sa standardnih 3,30 eura na jedan euro za sve, a ne samo za studente slabijeg imovinskog stanja.
Student iz Pariza Alexandre Ioannides rekao je za France 24 da će mu nova cijena značajno smanjiti troškove: “Dolazim ovdje 20 puta mjesečno. To je bilo oko 60 eura, a sada će biti 20.”
Gotovo 50 posto studenata nije imalo dovoljno novca za hranu
Cilj mjere je pomoći studentima u zemlji gdje, prema istraživanju iz siječnja, 48 posto njih ponekad nema dovoljno novca za hranu, dok 23 posto s tim problemom suočava nekoliko puta mjesečno.
Program je već 2024. koristilo oko 667.000 studenata, uz više od 46 milijuna posluženih obroka.
Očekuje se dodatni rast potražnje, a vlasti planiraju osigurati 120 milijuna eura do 2027. godine za njegovo financiranje.
Ministar visokog obrazovanja Philippe Batiste nazvao je ovu mjeru “malom unutarnjom revolucijom”, uz napomenu da će se paziti da ne dođe do preopterećenja osoblja i pada kvalitete hrane.
