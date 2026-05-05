GOSPODARSTVO POD PRITISKOM
Inflacija prijeti sezoni i radnim mjestima, ekonomist Tica: Veliki je rizik oko dolazaka ove sezone
Profesor zagrebačkog Ekonomskog fakulteta Josip Tica, u Novom danu kod Hrvoja Krešića, komentirao je rast inflacije i njezin utjecaj na gospodarstvo i turističku sezonu
"Inflacija radi dodatni pritisak na hrvatsko gospodarstvo. Troškovi nam rastu brže nego u ostalim zemljama u okruženju i to se sad već kumulira. Naše su cijene 15 posto više od drugih i pitanje je koliko to može gospodarstvo izdržati, a da ne izgubi konkurentnost. Moramo voditi računa da je u industriji izgubljeno 50.000 radnih mjesta i da ne možemo na svoje kupce prevaliti troškove", istaknuo je ekonomist Tica.
Najviše ga zabrinjava broj potencijalnih dolazaka i noćenja koje ćemo ostvariti ove turističke sezone u privatnom smještaju.
"Dobar dio hotela je već riješio smještaj u sezoni, ali kod privatnog sve ovisi o popunjenosti kapaciteta, prema čemu će i trgovine na malo formirati cijene. Puno sam više zabrinut oko broja dolazaka i noćenja s obzirom na okolnosti, cijene priijevoza i kako je odreagirala prošla sezona gdje smo dosegnuli limite u srpnju i kolovozu", naglašava Tica i dodaje kako i Svjetsko nogometno prvenstvo predstavlja izazov za ovu sezonu jer će dio ljudi odgoditi putovanje kako bi gledali svoje reprezentacije.
"Veliki je rizik oko dolazaka i noćenja ove sezone i pitanje je hoće li postojeći poslovni model biti moguće realizirati ovog ljeta u privatnom smještaju", upozorio je Tica.
Nepravedna inflacija
Kad je riječ o inflaciji, naglašava kako je inflacija nepravedna jer najviše pogađa one koji najveći dio dohotka troše na hranu.
"Cijene hrane i nekretnina najviše pogađaju ljude, najteže je umirovljenicima koji troše gotovo sve prihode na hranu i režije te mladim obiteljima koji uz trošenje na hranu i režije imaju i visoki trošak stanovanja, pri čemu cijene nekretnina uopće ne ulaze direktno u izračun inflacije. Cijene hrane su natprosječno brzo rasle, a situacija je posebno teška na obali jer se cijene dižu zbog turista. To je socijalni problem koji se treba rješavati čitavim nizom socijalnim instrumenata, a ne samo dizanjem plaća i mirovina", naglasio je Tica.
Lisica u kokošinjcu
Upozorava i da je inflacija samoostvarujuća prognoza jer se "ostvaruje ono što se govori pred kamerama".
"Mnogi poduzetnici kalkuliraju i donose poslovne odluke na temelju općih informacija u medijskom prostoru. Zato je ključno kako komunicirati o inflaciji i njezinim posljedicama. Da, inflacija puni državni proračun, ali u srednjem roku može bitno ugroziti konkurentnost. Ako se razmaše na iracionalan način, sama sebe ubije, ali kroz recesijeske pritiske i usporavanje rasta. Važno je ne pustiti lisicu u kokošinjac i zaustaviti inflaciju prije nego uđe u gospodarstvo. Ako se razmaše samoostavrujuća komponenta psihoze i panike, u konačnici će inflacija uništiti i sezonu i zatvoriti tisuće radnih mjesta u industrijskom sektoru", kazao je ekonomist Tica.
Porezna politika
Na kraju je upozorio da vladi samo porezna politika ostaje kao instrument kojim može utjecati na inflaciju.
"Opasnost je ozbiljna recesija u izvoznom sektoru ako se izgubi kontrola nad inflacijom, treba nam porezna politika pa i porez na ekstraprofit, trebamo bolje kalibrirani i porez na nekretnine jer je postojeći čudan i loše ciljan. Porez na ekstraprofit iz 2023. bio je loše kalibriran, zvao se tako, ali nije bio kalibriran kao u drugim zemljama", zaključio je Tica.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare