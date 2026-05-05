"Mnogi poduzetnici kalkuliraju i donose poslovne odluke na temelju općih informacija u medijskom prostoru. Zato je ključno kako komunicirati o inflaciji i njezinim posljedicama. Da, inflacija puni državni proračun, ali u srednjem roku može bitno ugroziti konkurentnost. Ako se razmaše na iracionalan način, sama sebe ubije, ali kroz recesijeske pritiske i usporavanje rasta. Važno je ne pustiti lisicu u kokošinjac i zaustaviti inflaciju prije nego uđe u gospodarstvo. Ako se razmaše samoostavrujuća komponenta psihoze i panike, u konačnici će inflacija uništiti i sezonu i zatvoriti tisuće radnih mjesta u industrijskom sektoru", kazao je ekonomist Tica.