Plenković: Cilj je osigurati da Hrvatska nastavi sustizati europski prosjek

Na pitanje na čijoj je strani Hrvatska, Plenković je odgovorio “na hrvatskoj strani". “Mi smo na hrvatskoj strani, a hrvatska strana je da smo ona ekonomija koja je ušla u EU zadnja, 2013. godine, da još uvijek lovimo korak s najrazvijenijima, da smo u naših 10 godina mandata podigli stupanj razvoja za 17 postotnih bodova u odnosu na prosjek EU-a po kriteriju kupovne moći”, rekao je Plenković.