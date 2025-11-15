Brazilski sud podignuo optužnicu protiv sina bivšeg predsjednika

Sin bivšeg brazilskog predsjednika Jaira Bolsonara sučava se s kaznenim postupkom zbog navodnog vršenja pritiska na pravosuđe.
Oglas
U subotnjem priopćenju, brazilski Vrhovni sud rekao je da je odobrio podizanje optužnice protiv zastupnika Eduarda Bolsonara.
Suci još uvijek mogu promijeniti svoju odluku do 25. studenoga, no takav potez bio bi bez presedana za sud. Eduardo Bolsonaro trenutačno živi u SAD-u. Ako bude osuđen, suočava se sa četiri godine zatvora.
Tužitelji ga optužuju da je pokušavao vršiti pritisak na brazilsko pravosuđe kako bi izreklo blažu kaznu njegovu ocu na suđenju za pokušaj puča.
Navodno je lobirao kod svojih kontakata u krugovima američke vlade za nametanje kaznenih carina na brazilske proizvode i uvođenje sankcija sucima uključenim u postupak.
Vrhovni sud kasnio je Jaira Bolsonara na više od 27 godina zatvora u rujnu zbog pokušaja puča nakon izbornog poraza protiv trenutnog predsjednika Luiza Ignacija Lule da Silve.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas