Midland Road
I Britanija ima problem s ilegalnim otpadom, gomilaju se kaznene prijave: "Zaudaralo je na mrtve ljude..."
Britanski premijer Andy Burnham najavio je obračun s ilegalnim odlaganjem otpada, no i dalje postoje dvojbe oko sposobnosti vlasti da se suprotstave organiziranom kriminalu
„Roditelji bi dovozili djecu, a zatim bi im se od smrada dizao želudac“, kaže Liz Thompson (45), koja vodi dječji vrtić Blessings Nursery u Bradfordu, u zapadnom Yorkshireu.
Nepodnošljiv smrad
Tijekom nedavnih toplinskih valova smrad s ilegalnog odlagališta otpada na Midland Roadu, udaljenog svega nekoliko metara od vrtića, postao je toliko nepodnošljiv da je osoblje moralo držati vrata i prozore zatvorenima, a djeca se nisu mogla igrati vani, piše Guardian.
„Smrdjelo je poput mrtvih ljudi, poput jako pokvarene hrane. Bilo je užasno“, kaže.
Smrad, koji se zadržao tjednima, počeo je utjecati i na poslovanje vrtića jer je potencijalne roditelje odvraćao od upisa djece. „Bilo je neugodno“, kaže Thompson.
Situacija s kojom se suočila Thompson nipošto nije izoliran slučaj. Engleska Agencija za zaštitu okoliša (Environment Agency) tijekom 2025. zaprimila je 10.238 prijava zbog sumnje na kaznena djela povezana s otpadom.
1542 prijave kaznenih djela povezanih s otpadom
Yorkshire je jedno od posebno pogođenih područja. Nova karta žarišta pokazuje da je ondje tijekom 2025. zabilježeno 1068 prijava, što ga svrstava odmah iza West Midlandsa, gdje su podnesene rekordne 1542 prijave kaznenih djela povezanih s otpadom. Stvarne brojke vjerojatno su još veće jer se procjenjuje da se prijavljuje tek 27 posto takvih kaznenih djela.
Riječ je o problemu koji posebno uznemiruje javnost pa je znakovito da je premijer Andy Burnham, u jednom od svojih prvih poteza na dužnosti premijera, posjetio odlagalište otpada na Midland Roadu i poručio da su „prošli dani lake zarade na otpadu“.
Odlagalište, koje se prvi put našlo na radaru gradskog vijeća Bradforda i Agencije za zaštitu okoliša u lipnju nakon prijava zbog nesnosnog smrada, nastajalo je mjesecima. Teški kamioni ulazili su na lokaciju usred noći i u ranim jutarnjim satima, dok je veliki bager istovarivao i odlagao tisuće tona otpada.
„Postoje vrlo jasni pokazatelji da je ovo povezano s organiziranim kriminalom“, kaže Ben Hocking, regionalni voditelj za zaštitu okoliša u Agenciji za zaštitu okoliša. Kriminal povezan s otpadom vrlo je unosan za njegove počinitelje, ali skup za javnost: oko 20 posto otpada koji cirkulira Engleskom zbrinjava se ilegalno, što gospodarstvo stoji oko milijardu funti godišnje.
Posebno je skupo čišćenje takvih lokacija. Burnham je izdvojio tri ilegalna odlagališta s kojih je potrebno ukloniti otpad: Power Station Road na otoku Sheppey u Kentu, Aymer Close u Runnymedeu u Surreyju te Midland Road.
Istrage još traju
Hocking, međutim, procjenjuje da će samo čišćenje lokacije na Midland Roadu porezne obveznike stajati više od 250.000 funti. Čišćenje ilegalnog odlagališta Hoads Wood u Kentu stajalo je 15 milijuna funti.
„Cilj je sudskim putem nadoknaditi troškove, ali još nije jasno hoće li to u slučaju ove lokacije biti moguće“, kaže Hocking. Kaznene istrage još traju.
U sklopu Burnhamova plana za suzbijanje kriminala povezanog s otpadom Tracy Brabin, gradonačelnica West Yorkshirea, bit će zadužena za novi regionalni pristup rješavanju tog problema.
„Obračunavamo se s kriminalcima koji stoje iza toga i Agenciji za zaštitu okoliša dajemo alate koji su joj potrebni kako bi mogla djelovati brže i odlučnije“, izjavila je ministrica okoliša Angela Eagle.
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