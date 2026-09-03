I Britanija ima problem s ilegalnim otpadom, gomilaju se kaznene prijave: "Zaudaralo je na mrtve ljude..."

Yorkshire je jedno od posebno pogođenih područja. Nova karta žarišta pokazuje da je ondje tijekom 2025. zabilježeno 1068 prijava, što ga svrstava odmah iza West Midlandsa, gdje su podnesene rekordne 1542 prijave kaznenih djela povezanih s otpadom. Stvarne brojke vjerojatno su još veće jer se procjenjuje da se prijavljuje tek 27 posto takvih kaznenih djela.