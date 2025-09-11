Brojne reakcije na ubojstvo Kirka. Trump naložio spuštanje zastava na pola koplja

"Charlie Kirk ubijen je jer je govorio istinu i branio slobodu. Lavljeg srca, prijatelj Izraela, borio se protiv laži i čvrsto stajao za judeokršćansku civilizaciju. Razgovarao sam s njim prije samo dva tjedna i pozvao ga u Izrael. Nažalost, taj posjet se neće dogoditi. Izgubili smo nevjerojatno ljudsko biće. Njegov bezgranični ponos u Americi i njegova hrabra vjera u slobodu govora ostavit će trajan trag", poručio je.