NAPETO U KALIFORNIJI
VIDEO / Neugodno otkriće: Rasjed San Andreas pomiče se brže nego što se dosad mislilo
Novo istraživanje znanstvenika sa Sveučilišta San Jose State pokazuje da se rasjed San Andreas pomiče brže nego što se ranije procjenjivalo, što bi moglo biti važno za procjenu učestalosti budućih potresa u Kaliforniji.
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Istraživači su analizirali tragove prijašnjih potresa sačuvane u reljefu na području Sanborn County Parka.
Prema profesorici Kim Blisniuk, rezultati pokazuju da se brzina pomicanja rasjeda tijekom posljednjih približno 10.000 godina nije smanjivala, nego je ostala relativno konstantna i slična onoj zabilježenoj na sjevernijem dijelu San Andreasa.
Razorni potresi na području San Andreasa
Blisniuk upozorava da je Kalifornija smještena na granici tektonskih ploča te da su novi potresi neizbježni. Na području sustava San Andreas u prošlosti su se dogodili i razorni potresi, uključujući potres Loma Prieta 1989. te veliki potres u San Franciscu 1906. godine.
Istraživanje još nije objavljeno niti je prošlo stručnu recenziju, pa njegove rezultate tek treba potvrditi. Znanstvenici ipak ističu da su nalazi još jedan podsjetnik stanovnicima Kalifornije na važnost pripreme za velike potrese.
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