KOGINITIVNA PRISTRANOST
Jesu li razorni potresi sve češći? Evo što pokazuju brojke
Kad god se dogodi niz razornih ili značajnih potresa, znanstvenicima se postavlja isto pitanje: postaju li potresi sve češći?
Tijekom posljednja tri mjeseca nekoliko snažnih potresa pogodilo je područja u blizini naseljenih središta diljem svijeta, ostavljajući razorne posljedice za ljude i infrastrukturu:
Filipini (magnituda 7,8)
Indonezija (M7,7)
Venezuela (M7,5 i M7,2)
Kolumbija (M7,4)
Japan (M6,8).
Osim toga, potresi umjerene jačine pogodili su otok Havaje (M6,0) i španjolsku Granadu (M5,2), gdje su prouzročili manju do umjerenu materijalnu štetu.
Koliko se često događaju potresi?
Je li to neuobičajeno? Da bismo odgovorili na to pitanje, moramo pogledati podatke, piše The Conversation.
Zemlja je dinamičan planet i potresi se neprestano događaju negdje u svijetu. Većina ih je preslaba ili se događa predaleko da bi ih ljudi osjetili, pa uglavnom prolaze nezapaženo. Međutim, u prosjeku se otprilike svakih osam dana negdje na svijetu dogodi snažan potres, magnitude veće od 6,5.
To znači da se svake godine u prosjeku dogodi oko 46 potresa magnitude 6,5 ili više.
Do 21. kolovoza u 2026. godini zabilježeno je 26 potresa magnitude 6,5 ili više.
Statistički gledano, broj potresa magnitude 6,5 ili više zabilježenih dosad ove godine pokazuje da bi ih do kraja godine moglo biti nešto manje od prosjeka. Njihov broj također je nešto niži od prosječne godišnje učestalosti tijekom posljednjih 40 godina.
Tektonsko okruženje
Potresi su uglavnom koncentrirani duž granica tektonskih ploča, a uzrokuje ih upravo njihovo pomicanje.
Takva područja imaju veći seizmički rizik. Među njima su područje poznatog rasjeda San Andreas u Kaliforniji, Alpskog rasjeda na Novom Zelandu, južnog dijela Kariba, ali i područja uz rub Pacifičke ploče, takozvani Pacifički vatreni prsten, gdje još jednu geološku opasnost predstavljaju vulkani.
Kako bismo bolje razumjeli potrese i opasnosti koje predstavljaju, potresi se prate i bilježe diljem svijeta, a osjetljivi mjerni instrumenti strateški se postavljaju u seizmički aktivnim područjima.
Tijekom posljednjih nekoliko desetljeća količina podataka prikupljenih tim instrumentima dramatično se povećala, a istodobno su razvijene nove tehnologije i metode koje nam omogućuju da saznamo više o potresima.
Danas imamo više podataka i možemo bolje otkrivati i locirati potrese, ali to ne znači da ih ima više. To znamo zato što prosječan broj snažnih potresa u seizmološkim katalozima ostaje konstantan. Znanstvenici najveće potrese uspješno evidentiraju već vrlo dugo.
Zašto nam se onda čini da je snažnih potresa sve više?
Snažni potresi događaju se često, ali većina njih ne pogađa područja u blizini velikih naseljenih središta pa prolaze nezapaženo za većinu ljudi.
Nedavni potresi nisu neuobičajeni po svojem broju. Ono što ih čini posebno značajnima jest činjenica da su pogodili ljude i njihove zajednice. Međutim, čak je i broj potresa koji uzrokuju velika razaranja tijekom vremena prilično stabilan.
Ipak, strašna razaranja i teške posljedice za ljude koje su prouzročili nedavni potresi doveli su do intenzivnog medijskog izvještavanja. Kombinacija velikih posljedica, medijske vidljivosti i činjenice da su se događaji zbili nedavno može aktivirati određene kognitivne pristranosti zbog kojih nam se može činiti da broj potresa, ili nekih drugih opasnosti, raste.
Kognitivne pristranosti
Dvije takve pristranosti su pristranost prema nedavnim događajima i iluzija učestalosti.
Pristranost prema nedavnim događajima javlja se kada novijim događajima pridajemo veću važnost nego starijim informacijama. Iluzija učestalosti, poznata i kao Baader-Meinhofov fenomen, nastaje kada neki određeni fenomen počnemo primjećivati mnogo češće nakon što smo ga jednom osvijestili.
Zato, kada nekoliko razornih potresa dominira vijestima, može se steći dojam da ih je sve više, iako dugoročni podaci pokazuju suprotno.
U stvarnosti, samo je nekolicina od 26 ovogodišnjih potresa magnitude veće od 6,5 dospjela u vijesti. Osim toga, potresi koji se događaju na zapadnoj hemisferi češće završavaju u vijestima na zapadnoj hemisferi, a vrijedi i obrnuto.
I dalje moramo biti spremni
Iako nema dokaza da broj razornih potresa raste, nedavni potresi trebali bi poslužiti kao podsjetnik da ljudi koji žive u područjima sklonima potresima moraju biti pripremljeni.
Na spremnosti mogu raditi i vlade i pojedinci. Razumijevanje seizmičkih opasnosti i područja na kojima se one pojavljuju, osiguravanje projektiranja i gradnje objekata otpornih na potrese te priprema stanovništva mogu pomoći u smanjenju rizika i spriječiti da se prirodne opasnosti pretvore u katastrofe.
Za stanovnike Novog Zelanda postoji program AF8, koji uključuje znanstveno modeliranje, koordinirano planiranje odgovora na katastrofe i uključivanje lokalnih zajednica, a cilj mu je povećati otpornost stanovništva kada se dogodi sljedeći veliki potres na Alpskom rasjedu.
Slično tome, stanovnicima Kalifornije dostupni su dodatni izvori i informacije o pripremama za potrese.
Ovisno o tome gdje živite, diljem svijeta dostupni su brojni izvori s uputama o tome kako se pripremiti za potres.
Zaključak je, dakle, jasan: iako se zbog niza nedavnih razornih potresa može činiti da ih je sve više, dugoročni podaci ne pokazuju porast njihove učestalosti.
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