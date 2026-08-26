Jesu li razorni potresi sve češći? Evo što pokazuju brojke

Zemlja je dinamičan planet i potresi se neprestano događaju negdje u svijetu. Većina ih je preslaba ili se događa predaleko da bi ih ljudi osjetili, pa uglavnom prolaze nezapaženo. Međutim, u prosjeku se otprilike svakih osam dana negdje na svijetu dogodi snažan potres, magnitude veće od 6,5.