Buduća norveška kraljica: "Ispričavam se zbog prijateljstva s Epsteinom"

Norveška prijestolonasljednica Mette-Marit ponovno se ispričala u petak zbog prijateljstva s osuđenim seksualnom prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom, u jednom od nekoliko skandala koji su pogodili kraljevsku obitelj u toj nordijskoj zemlji.
"Također se ispričavam zbog situacije u koju sam dovela kraljevsku obitelj, posebno kralja i kraljicu", rekla je Mette-Marit Tjessem Høib u izjavi koju je objavila kraljevska palača.
Novi dosjei vezani uz Epsteina koje je prošli tjedan objavilo američko ministarstvo pravosuđa uključuju opsežnu e-mail prepisku između Mette-Marit i Jeffreyja Epsteina nakon što je 2008. proglašen krivim za seksualne zločine nad djecom. Mette-Marit, supruga Haraldova sina prijestolonasljednika Haakona, prethodno se ispričala zbog održavanja kontakata, rekavši da je pokazala lošu prosudbu.
Norveški premijer u ponedjeljak je izjavio da Mette-Marit i drugi istaknuti Norvežani imenovani u najnovijim objavljenim dokumentima o Epsteinu trebaju dati više detalja o svojim kontaktima s Epsteinom.
Norveška kraljevska obitelj već se suočava s nekoliko izazova. Mariusu, Mette-Maritinu sinu iz veze koja je prethodila njezinu braku s prijestolonasljednikom Haakonom, trenutno se sudi za silovanje i obiteljsko nasilje.
