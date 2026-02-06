Oglas

Mette-Marit Tjessem Høib

Buduća norveška kraljica: "Ispričavam se zbog prijateljstva s Epsteinom"

author
Hina
|
06. velj. 2026. 16:21
(FILES) Norway's Crown Prince Haakon and Crown Princess Mette-Marit attend the Save the Children peace prize party at the Nobel Peace Center ahead of the Nobel Peace Prize award ceremony at the Oslo City Hall
Stian Lysberg Solum / NTB / AFP / Norway OUT

Norveška prijestolonasljednica Mette-Marit ponovno se ispričala u petak zbog prijateljstva s osuđenim seksualnom prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom, u jednom od nekoliko skandala koji su pogodili kraljevsku obitelj u toj nordijskoj zemlji.

"Također se ispričavam zbog situacije u koju sam dovela kraljevsku obitelj, posebno kralja i kraljicu", rekla je Mette-Marit Tjessem Høib u izjavi koju je objavila kraljevska palača.

Novi dosjei vezani uz Epsteina koje je prošli tjedan objavilo američko ministarstvo pravosuđa uključuju opsežnu e-mail prepisku između Mette-Marit i Jeffreyja Epsteina nakon što je 2008. proglašen krivim za seksualne zločine nad djecom. Mette-Marit, supruga Haraldova sina prijestolonasljednika Haakona, prethodno se ispričala zbog održavanja kontakata, rekavši da je pokazala lošu prosudbu.

Norveški premijer u ponedjeljak je izjavio da Mette-Marit i drugi istaknuti Norvežani imenovani u najnovijim objavljenim dokumentima o Epsteinu trebaju dati više detalja o svojim kontaktima s Epsteinom.

Norveška kraljevska obitelj već se suočava s nekoliko izazova. Mariusu, Mette-Maritinu sinu iz veze koja je prethodila njezinu braku s prijestolonasljednikom Haakonom, trenutno se sudi za silovanje i obiteljsko nasilje.

Teme
Epsteinovi dosjei Jeffrey Epstein Mette-Marit Norveška kraljevska obitelj Skandal epstein dosjei

