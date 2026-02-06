Buduća norveška kraljica: "Ispričavam se zbog prijateljstva s Epsteinom"

Novi dosjei vezani uz Epsteina koje je prošli tjedan objavilo američko ministarstvo pravosuđa uključuju opsežnu e-mail prepisku između Mette-Marit i Jeffreyja Epsteina nakon što je 2008. proglašen krivim za seksualne zločine nad djecom. Mette-Marit, supruga Haraldova sina prijestolonasljednika Haakona, prethodno se ispričala zbog održavanja kontakata, rekavši da je pokazala lošu prosudbu.