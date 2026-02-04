Novi dokumenti
Memorandum FBI-ja tvrdi da je Izrael "kompromitirao” Trumpa, Epstein povezan s Mossadom?
Deklasificirani memorandum FBI-ja iz Epsteinovih spisa, objavljen u petak, sadrži zapaljive tvrdnje o američkom predsjedniku Donaldu Trumpu.
U memorandumu se navodi da je Donald Trump bio „kompromitiran od strane Izraela“, da je osuđeni pedofil Jeffrey Epstein surađivao s izraelskom obavještajnom službom te da je židovska vjerska skupina Chabad-Lubavitch nastojala preuzeti kontrolu nad njegovim prvim predsjedničkim mandatom, piše Middle-East Eye.
Dokument, napisan 2020. godine, bio je dio istrage FBI-ja o domaćem ili stranom utjecaju na izborni proces u SAD-u. Temelji se na informacijama povjerljivog ljudskog izvora (CHS) i pojavljuje se među velikom količinom Epsteinovih dokumenata koje je objavilo američko Ministarstvo pravosuđa.
„CHS je savjetovao da Chabad čini sve što može kako bi kooptirao Trumpovo predsjedništvo“, navodi se u memorandumu u vezi s njegovim prvim mandatom.
Chabad-Lubavitch, židovska vjerska sekta osnovana u Rusiji, narasla je na procijenjenih 90.000 članova. Njezina mesijanska, ultraortodoksna ideologija više je puta povezivana s tvrdom doseljeničko-kolonijalnom politikom u Palestini.
Memorandum također spominje Berela Lazara, člana Chabada i bivšeg glavnog rabina Rusije, opisujući ga kao bliskog savjetnika ruskog predsjednika Vladimira Putina.
„Chabad je u osnovi državom sankcionirani judaizam. Putin ga koristi kako bi držao pod nadzorom sve rusko-židovske oligarhe“, dodaje se u FBI-jevu memorandumu.
Dokument identificira Trumpova zeta Jareda Kushnera kao pristašu te skupine i ključnu figuru unutar Trumpova najužeg kruga.
„Na dan kada je Trump izabran za predsjednika, Ivanka Trump i Jared [Kushner] bili su na grobu rabina Schneersoma [sic], koji je bio najmoćniji rabin u mreži Chabada“, navodi se u memorandumu.
Izvor ide i dalje, tvrdeći: „Trump je kompromitiran od strane Izraela. A Kushner je pravi mozak iza njegove organizacije i njegova predsjedništva.“
Memorandum također navodi da je Epstein surađivao s američkim i stranim obavještajnim službama. „CHS je postao uvjeren da je Epstein bio kooptirani agent Mossada“, stoji u dokumentu, uz pozivanje na ranija izvješća FBI-ja.
„Epstein je bio blizak s bivšim premijerom Izraela, Ehudom Barakom, i obučavao se kao špijun pod njegovim vodstvom“, dodaje se.
Epstein i Barak imali su desetljeće dugu vezu. Barak, koji je ranije u karijeri bio visoki dužnosnik izraelske vojne obavještajne službe, posjetio je Epsteinovu kuću u New Yorku više od 30 puta između 2013. i 2017. godine.
U jednoj razmjeni e-mailova Epstein je Baraku napisao: „trebao bi jasno reći da ne radim za mossad. :)“ Barak je odgovorio: „Ti ili ja?“ Epstein je uzvratio: „da ja ne :)“.
Dokument povezuje te tvrdnje s Epsteinovim sporazumom o priznanju krivnje iz 2008. godine, opisujući navodni razgovor u kojem su sudjelovali njegov odvjetnik, pro-izraelski akademik Alan Dershowitz, i tadašnji savezni tužitelj Alex Acosta, kojem je navodno rečeno da Epstein „pripada obavještajnoj službi“.
FBI-jevi spisi otkrivaju i da je, prema CHS-u, sam Dershowitz „bio kooptiran od strane Mossada i dijelio njihovu misiju“.
