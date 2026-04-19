Bugari počeli glasati na osmim izborima u pet godina

Bugari su u nedjelju krenuli na birališta osmi put u pet godina, a očekuje se da će koalicija bivšeg predsjednika Rumena Radeva pobijediti zahvaljujući obećanju borbe protiv korupcije.
Ta najsiromašnija članica Europske unije nalazi se u političkoj krizi od 2021. godine, kad su veliki antikorupcijski skupovi srušili konzervativnu vladu dugogodišnjeg čelnika Bojka Borisova.
Radev, bivši general zrakoplovstva koji se zalagao za obnovu veza s Rusijom i koji kritizira slanje vojne pomoći Ukrajini, bio je predsjednik te balkanske nacije devet godina.
Odstupio je s dužnosti u siječnju kako bi predvodio novoosnovanu lijevo-centrističku grupaciju Progresivna Bugarska, a ankete prije glasanja u nedjelju sugerirale su da bi blok mogao osvojiti 35 posto glasova.
Radev je rekao da želi riješiti zemlju njezina "oligarhijskog modela vođenja" i podržao je antikorupcijske prosvjede krajem 2025. koji su srušili vladu koju su podržavali konzervativci.
„Radevljev cilj je da Bugarska ima budućnost. Došli smo do točke u kojoj dovodimo u pitanje samu budućnost vlastite zemlje“, rekao je Lazar Lazarov, 28-godišnji profesor filozofije, za AFP na Radevljevu posljednjem predizbornom skupu u Sofiji ranije ovog tjedna.
„Radev se dokazao kao predsjednik i kao državnik. On je onaj koji je najprihvatljiviji za EU, Sjedinjene Države, Rusiju, pa čak i za Kinu.“
Borisovljeva proeuropska stranka GERB, koja je također vodila posljednju vladu, vjerojatno će biti druga, prema anketama, s oko 20 posto, ispred liberalne PP-DB.
Biračka mjesta otvorena su u 7 sati ujutro po lokalnom vremenu, prema novinarima AFP-a. Zatvorit će se u 20 sati.
"Na mjestu odmor!"
Radev oštro kritizira politiku EU-a o zelenoj energiji, koju "u svijetu bez pravila" smatra naivnom, kao i bilo kakav napor Bugarske u slanju oružja Ukrajini koja se bori protiv ruske invazije od 2022., iako je rekao da neće koristiti veto svoje zemlje kako bi blokirao odluke Bruxellesa.
Zalažući se za obnovu veza s Rusijom, Radev je osudio desetogodišnji obrambeni sporazum između Sofije i Kijeva koji je potpisan prošli mjesec, što mu je donijelo nove optužbe protivnika da je preblag prema Moskvi.
Bivši predsjednik također je izazvao nezadovoljstvo kad je u četvrtak na svom skupu prikazivao slike sa svojih sastanaka sa svjetskim čelnicima, uključujući ruskog predsjednika Vladimira Putina.
U valu ogorčenja među proeuropskim biračima na društvenim mrežama, stotine korisnika podijelile su snimku zaslona kao dokaz da Radev stoji na strani Kremlja.
Međutim, na samom događaju, u najvećoj bugarskoj zatvorenoj areni, pristaše su Radeva dočekale uzvicima, koje je on prekinuo vojničkim "na mjestu odmor!" uz smijeh publike.
„Moramo zbiti redove“, rekao je pred oko 10.000 pristaša, predstavljajući svoju stranku kao nekorumpiranu „alternativu perverznom kartelu stranaka starog kova“.
Borisov, koji je gotovo desetljeće neprekidno vodio zemlju, odbacio je sugestije da Radev donosi nešto „novo“.
Na skupu svoje stranke ranije ovog tjedna inzistirao je da je GERB „ostvario snove 1990-ih“ s postignućima kao što je ulazak zemlje u eurozonu ove godine.
Očekuje se visoka izlaznost
Radev se zavjetovao da će izbjeći koaliciju s GERB-om nakon izbora, a također je isključio suradnju s Deljanom Peevskim, koji vodi stranku DPS (Pokret za prava i slobodu) i kojeg su Sjedinjene Države i Velika Britanija sankcionirale zbog korupcije.
Umjesto toga, Radev je rekao da cilja na apsolutnu većinu u parlamentu od 240 mjesta.
Nedostatak povjerenja u politiku utjecao je na izlaznost birača, koja je na posljednjim izborima 2024. pala na 39 posto.
No, s obzirom na to da je Radev radio na okupljanju birača, očekuje se visoka izlaznost, prema analitičarki Borjani Dimitrovoj iz instituta za javno mnijenje Alpha Research.
Političke stranke pozvale su Bugare da se pojave na biralištima, također kako bi se obuzdao utjecaj kupovine glasova.
Posljednjih tjedana policija je zaplijenila više od milijun eura u racijama protiv kupovine glasova u pojačanim operacijama.
Također su priveli stotine ljudi, uključujući lokalne vijećnike i gradonačelnike.
