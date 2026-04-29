Bugarska otkrila farmu kanabisa u bivšem rudniku cinka

Bugarska policija optužila je tri osobe i traga za četvrtom nakon što je istraga o trgovini drogom i pranju novca otkrila uzgoj kanabisa u bivšem rudniku cinka, priopćili su u srijedu dužnosnici.

Do sada je zaplijenjeno oko 70 kilograma droge, 600.000 eura u gotovini i 600 komada streljiva, rekao je Emil Borisov, zamjenik ravnatelja Glavne uprave za borbu protiv organiziranog kriminala.

"Bivši rudnik bio je opremljen visokotehnološkom infrastrukturom i vjerojatno se koristio za proizvodnju većih razmjera namijenjenu krijumčarenju u inozemstvo", rekao je Borisov.

Rudnik se nalazi u blizini sela Garljano, u podnožju Osogovskih planina, nekoliko kilometara od granice sa Sjevernom Makedonijom.