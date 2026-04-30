"telefobski pregovori"

Čeka se iranski revidirani prijedlog mira, Trump im poslao poruku

N1 Info
30. tra. 2026. 06:51
Jonathan Ernst/REUTERS

Sve su oči uprte u Teheran dok Sjedinjene Države čekaju revidirani iranski prijedlog mira, koji bi, prema izvorima upoznatima s posredovanjem, mogao stići do petka.

Predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da se pregovori o okončanju rata s Iranom odvijaju „telefonski” jer „više ne letimo” na 18-satne letove za Islamabad, nakon što je prvi krug izravnih razgovora završio bez dogovora, a drugi je na kraju otkazan.

Trump je rekao da će njegov odgovor na bilo kakav prijedlog Irana ovisiti o tome koliko daleko idu u vezi sa svojim nuklearnim programom, naglasivši da „nikada neće biti dogovora ako ne pristanu da neće biti nuklearnog oružja.”, piše CNN.

Podsjetimo, raniji iranski prijedlog, koji je Trump odbio, predviđao je prvo okončanje rata, a zatim rješavanje pitanja iranskog nuklearnog oružja u kasnijoj fazi.

