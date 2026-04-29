Trumpov ministar širio paniku na summitu: Iran već ima projektile koji mogu pogoditi Dubrovnik

Američki ministar energetike Chris Wright, koji sudjeluje na summitu Inicijative Triju mora u Dubrovniku, osvrnuo se na geopolitičku situaciju i sukob na Bliskom istoku.
"Iran je tjednima udaljen od razine uranija potrebne za nuklearnu bombu. Zamislite tu naciju s deset nuklearnih glava. Oni već danas imaju projektile koji mogu pogoditi Dubrovnik. Kako biste se osjećali u ovoj zemlji znajući da najveći svjetski sponzor terorizma posjeduje nuklearno oružje koje može isporučiti izravno na vaš grad", upitao je Wright, prenosi Jutarnji list, pa sam ponudio i odgovor:
"Sjedinjene Države i predsjednik Trump odlučili su da je to potpuno neprihvatljivo. To je egzistencijalna prijetnja za regiju Bliskog istoka, za svjetsko gospodarstvo, za Sjedinjene Države i za sve naše saveznike."
Nastavio je u tmurnom tonu.
"Donio je tešku odluku da zaustavi taj rizik. Možemo ignorirati taj rizik, danas je sve u redu. Kada imate rak, sve je u redu, sve dok ne počnete kemoterapiju, a tada više nije u redu, ali uništavate rak koji bi vas ubio. To je ono što sada radimo."
U.S. Energy Secretary Chris Wright likens war with Iran to "killing the cancer that will kill you," adding, "We're not doing it just for America. We're doing it for the world!" pic.twitter.com/fKZVAesfcd— SANTINO (@TheRealSantino) April 29, 2026
Samtra da je Trump imao hrabrosti reći da će to zaustaviti.
"Nećemo dopustiti da svijet bude izložen tome. Da, bio je frustriran jer je zbog toga dobio puno kritika i pritiska od naših europskih saveznika, ne svih, naravno, ali od mnogih. Mislim da je to potpuno opravdano."
Potom je pozvao na podršku svijeta u sukobu s Iranom.
"Cijenili bismo više podrške i snažnije zaleđe u onome što radimo. Ne radimo to samo za Ameriku, radimo to za cijeli svijet. Proći ćemo kroz ovo. Iran neće dobiti nuklearno oružje. Stvari će se vratiti u normalu na Bliskom istoku i bit ćemo u puno boljoj situaciji. Ovo su samo prepreke na tom putu."
