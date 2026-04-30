MIROVNA MISIJA

VIDEO / Izrael priveo članove flotile koja putuje prema Gazi: Evo gdje je hrvatska kapetanica

30. tra. 2026. 10:38
n1, Morana Miljanović
U noći sa srijede na četvrtak izraelske snage zaustavile su brodove globalne civilne flotile za Gazu, u sklopu koje plovi hrvatska kapetanica Morana Miljanović na brodu Shireen. Posada 22 brodice pritom je privedena.

Prema dostupnim informacijama, Shireen i Miljanović nalaze se među plovilima u grčkim teritorijalnim vodama, gdje su privremeno pronašli sigurnost, priopćila je to inicijativa za slobodnu Palestinu, ističući kako su se odvjetnici Morane Miljanović ponovno obratili Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, tražeći preventivno, pravovremeno i učinkovito djelovanje Republike Hrvatske nužno zbog osiguravanja njene zaštite tijekom mirovne misije.

Od Ministarstva vanjskih i europskih poslova zatraženo je da u slučaju otmice postavi zahtjev za Moraninim trenutačnim puštanjem na slobodu i repatrijacijom u Republiku Hrvatsku, omogući trenutačan i neposredni pristup konzularnoj zaštiti, poduzmu preventivne diplomatske aktivnosti prema relevantnim državama i međunarodnim organizacijama zbog osiguranja sigurnosti Morane Miljanović kao sudionice u flotili.

Ističe se i zahtjev za protivljenje svakom obliku zadržavanja, ispitivanja ili procesuiranja, poduzimanje odgovarajućih međunarodnopravnih korake zbog utvrđivanja odgovornosti i osiguravanja naknade štete, kontinuirano praćenje situacije i pravovremeno reagiranje u slučaju incidenta, kao i koordinacija djelovanja s drugim državama čiji državljani sudjeluju u flotili, kao i s relevantnim međunarodnim tijelima.

Morana Miljanović ranije je obavijestila Ministarstvo vanjskih i europskih poslova o namjeri sudjelovanja u civilnoj humanitarnoj flotili i upoznala Ministarstvo s rizicima protupravnog zaustavljanja plovila, otmice članova posade iz međunarodnih voda, lišavanja sloboda te zadržavanja i mučenja u izraelskim zatvorima.

"Opisane protupravne radnje predstavljaju višestruke povrede međunarodnog prava, uključujući pravo mora, zabranu uporabe sile, međunarodno humanitarno pravo i međunarodno pravo ljudskih prava", još jednom su upozorili odvjetnici Zrinka Golubić i Ivan Vrdoljak u dopisu pa dodali:

"Također, ističemo kako za poduzimanje opisanih protupravnih radnji od strane izraelskih vlasti i vojske postoji osnova za individualnu kaznenu odgovornost za međunarodne zločine, kao i odgovornost Države Izrael za iste. Sudjelovanje Morane Miljanović u flotili motivirano je humanošću, mirotvorstvom i nenasiljem i kao takvo predstavlja djelovanje temeljeno na međunarodnom pravu koje dopušta i jamči slobodu plovidbe, osobito kada se ona ostvaruje u svrhu humanitarnih ciljeva."

U Inicijativi za slobodnu Palestinu tvrde da se radi se o još jednom činu državnog terorizma Države Izrael, koja protekle dvije i pol godine provodi genocid u Pojasu Gaze.

"U tom razdoblju ubijeni su deseci tisuća ljudi, od kojih više od 20.000 djece. Ostatak stanovništva Gaze još uvijek preživljava bez dovoljno hrane, lijekova i pod svakodnevnom prijetnjom daljnjeg razaranja."

"Republika Hrvatska ima dodatnu obvezu djelovanja"

Zaustavljanje flotile dogodilo se se u međunarodnim vodama, šezdesetak nautičkih milja od grčkih teritorijalnih voda. Drugim riječima, izraelski vojni brodovi od Grčke su se nalazili na manjoj udaljenosti od one između Zagreba i Rijeke.

"Takvo postupanje predstavlja ozbiljno kršenje temeljnih načela međunarodnog prava mora, uključujući slobodu plovidbe zajamčenu Konvencijom UN-a o pravu mora, kao i zabranu uporabe sile protiv civilnih plovila izvan teritorijalnih voda. Teroristički čin Izraela izravno pogađa pravni poredak na Mediteranu i sigurnost državljana Europske unije, uključujući Republike Hrvatske, i da toleriranje ovakvih praksi otvara prostor za normalizaciju nezakonitog presretanja civilnih brodova na otvorenom moru", navode iz Inicijative.

Aktivisti naglašavaju kako Republika Hrvatska ima dodatnu obvezu djelovanja s obzirom na sudjelovanje svoje državljanke u ovoj misiji.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

