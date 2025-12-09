Čelnici EU-a iznijeli uvjet za mirovni sporazum

Zelenski smatra da Kina ne nastoji okončati rusko-ukrajinski rat. „Naravno, Kina je snažna zemlja, ima snažno gospodarstvo i, što je najvažnije u našem slučaju, ima utjecaj na Rusiju i osobno na Putina. Međutim, uz svo dužno poštovanje prema kineskom narodu, povijesti i kulturi, moram iskreno reći da ne vidim da bi završetak ovog rata bio koristan za Kinu“, objasnio je.