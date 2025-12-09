Čelnici EU-a iznijeli uvjet za mirovni sporazum

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa objavili su zajedničku izjavu nakon sastanka s Volodimirom Zelenskim.
Prva linija obrane
„Suverenitet Ukrajine mora biti poštovan, a njezina sigurnost dugoročno zajamčena kao prva linija obrane naše Unije u svakom mirovnom sporazumu s Rusijom“, stoji u priopćenju.
U razgovorima s ukrajinskim predsjednikom sudjelovao je i glavni tajnik NATO-a Mark Rutte. Sam Zelenski napisao je da je sastanak bio „dobar i produktivan“. „Detaljno smo razgovarali o suradnji s američkim partnerima u promicanju mira, jamčenju sigurnosti i jačanju naše otpornosti“, dodao je.
Rat u Ukrajini. Izjave čelnika EU-a i Zelenskog nakon sastanka
Ukrajinski je čelnik istaknuo da se razgovaralo i o PURL-u (Program potpore Ukrajini – ur.) te o reparacijskom zajmu. „Usuglasili smo stajališta o svim pitanjima. Djelujemo koordinirano i konstruktivno“, naglasio je, a prenosi Polsat.
Zelenski je u Bruxelles doputovao iz Londona, gdje je u ponedjeljak razgovarao s britanskim premijerom Keirom Starmerom, francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom. Sastanak se fokusirao na napore SAD-a da postigne mirovni sporazum u ruskom ratu protiv Ukrajine.
Sljedeća postaja Zelenskijeva posjeta bit će Italija, kamo stiže u utorak. Ujutro bi se trebao sastati s papom Lavom XIV. u blizini Rima, a poslijepodne s talijanskom premijerkom Giorgiom Meloni u njezinu uredu.
Ukrajina će SAD-u predstaviti osvježeni mirovni plan – uklonjeni su „nepovoljni elementi“
Predsjednik Zelenski izjavio je da će Ukrajina u utorak predstaviti Sjedinjenim Državama ažurirani mirovni plan za okončanje rata s Rusijom. Dodao je da plan sadrži 20 točaka, ali da još nije postignut nikakav kompromis oko teritorijalnih pitanja.
„NSA-ovi (savjetnici za nacionalnu sigurnost) radit će na najnovijoj verziji plana koju je donio Umerov – NSA-ovi europskih zemalja zajedno s Ukrajinom. Mislim da će plan biti spreman sutra navečer, otprilike u ovo doba. Ponovno ćemo ga pregledati i poslati Sjedinjenim Američkim Državama“, napisao je Zelenski u ponedjeljak.
„Bilo je 28 točaka, sada ih je 20. Uskladili smo taj smjer i, iskreno, uklonjene su točke koje su bile nepovoljne za Ukrajinu. Amerikanci su uglavnom fokusirani na pronalaženje kompromisa. Naravno, ostaju teška pitanja koja se tiču teritorija. Na tom pitanju još nije pronađen kompromis“, dodao je.
Zelenski o Kini: Ne vidim da bi im završetak rata bio koristan
Ukrajinski je predsjednik također izjavio da je američki čelnik Donald Trump odlučan okončati rat Rusije i Ukrajine te je visoko ocijenio angažman Trumpova zeta Jareda Kushnera u američkoj pregovaračkoj skupini.
Prema Zelenskome, Ukrajini je potrebno oko 800 milijuna dolara za kupnju američkog oružja koje je planirala nabaviti ove godine uz pomoć europskih saveznika. Ponovio je da će Kijevu sljedeće godine trebati oko 15 milijardi dolara za program PURL.
Zelenski smatra da Kina ne nastoji okončati rusko-ukrajinski rat. „Naravno, Kina je snažna zemlja, ima snažno gospodarstvo i, što je najvažnije u našem slučaju, ima utjecaj na Rusiju i osobno na Putina. Međutim, uz svo dužno poštovanje prema kineskom narodu, povijesti i kulturi, moram iskreno reći da ne vidim da bi završetak ovog rata bio koristan za Kinu“, objasnio je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare