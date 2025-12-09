Stiže novi sustav plaćanja cestarine, evo kako će funkcionirati

Svi će biti obavješteni što ih čeka u Hrvatskoj, odgovorio je Josipu Boriću (HDZ) i objasnio da će se turisti prije ulaska u Hrvatsku moći uključiti u sustav naplate. „Čak i oni koji uđu na autocestu, (a ne uključe se) imat će mogućnost do prve postaje prilagoditi se sustavu, tj. registrirati se“, kazao je.