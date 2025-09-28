CNN: Od diplomacije, Eurosonga do nogometa, Izrael postaje globalno nepoželjan

Međunarodne osude pojačale su se nakon što je Izrael najavio kopnenu ofenzivu na grad Gazu i izveo bez presedana udar na vodstvo Hamasa na katarskom tlu. To se događa u trenutku kada je neovisna istraga UN-a prvi put zaključila da je Izrael počinio genocid nad Palestincima u Gazi - nalaz koji se podudara s analizama drugih stručnjaka i organizacija za ljudska prava, ali koji je izraelska vlada odbacila, prenosi CNN.