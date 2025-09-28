RASTUĆA IZOLACIJA
CNN: Od diplomacije, Eurosonga do nogometa, Izrael postaje globalno nepoželjan
Izrael se suočava s rastućom izolacijom na svjetskoj sceni dok rat i humanitarna kriza u Gazi traju, a reakcije se prelijevaju i na ekonomsko, kulturno i sportsko područje.
Međunarodne osude pojačale su se nakon što je Izrael najavio kopnenu ofenzivu na grad Gazu i izveo bez presedana udar na vodstvo Hamasa na katarskom tlu. To se događa u trenutku kada je neovisna istraga UN-a prvi put zaključila da je Izrael počinio genocid nad Palestincima u Gazi - nalaz koji se podudara s analizama drugih stručnjaka i organizacija za ljudska prava, ali koji je izraelska vlada odbacila, prenosi CNN.
Prošli tjedan Europska unija, najveći izraelski trgovinski partner, predložila je sankcije kojima bi se djelomično suspendirao sporazum o slobodnoj trgovini s Izraelom, ako ga članice EU odobre. Nekoliko zapadnih zemalja već je uvelo ciljane sankcije protiv izraelskih pojedinaca, naselja i organizacija koje potiču nasilje na okupiranoj Zapadnoj obali.
Pritisak na gospodarstvo
Globalne reakcije sve više pogađaju i izraelsku ekonomiju. Norveški državni mirovinski fond, najveći na svijetu, u kolovozu je objavio da povlači dio ulaganja u Izrael zbog pogoršanja humanitarne situacije u Gazi.
Izrael se suočava i s djelomičnim ili potpunim embargom na oružje iz Francuske, Italije, Nizozemske, Španjolske, Ujedinjenog Kraljevstva i drugih država zbog svog djelovanja u Gazi.
Premijer Benjamin Netanyahu sam je priznao ranije ovog mjeseca da zemlja prolazi kroz vrstu izolacije koja bi mogla trajati godinama, te dodao da Izrael nema izbora osim osloniti se na vlastite resurse. Istaknuo je potrebu daljnjeg razvoja domaće vojne industrije i smanjenja ovisnosti o vanjskoj trgovini, no kasnije je ublažio te izjave tvrdeći da je govorio samo o obrambenom sektoru.
Izolacija u kulturi i zabavi
Rat se sve snažnije odražava i na kulturnu scenu.
Emitirajuće kuće u nekoliko europskih država, uključujući Irsku, Nizozemsku i Španjolsku, najavile su bojkot Eurosonga 2026. ako Izrael bude sudjelovao. Irski javni servis RTE priopćio je da bi sudjelovanje bilo neopravdano s obzirom na užasan gubitak života u Gazi.
Izraelski KAN 11 najavio je da će unatoč svemu izabrati svog predstavnika za 2026., poručujući da se glazbeno natjecanje ne smije politizirati. Europska radiotelevizijska unija, organizator Eurosonga, odlučit će u studenom koje će zemlje imati pravo nastupa.
Na glazbenom festivalu u belgijskom Gentu otkazan je koncert Minhenske filharmonije pod ravnanjem izraelskog dirigenta Lahava Shanija. Organizatori su naveli da Shani jest više puta govorio za mir, ali da ne mogu jasno odrediti njegov stav prema genocidnom režimu u Tel Avivu.
U Hollywoodu su tisuće filmaša, glumaca i djelatnika industrije potpisale zavjet da neće surađivati s izraelskim filmskim institucijama povezanim s genocidom i aparthejdom nad Palestincima. Među potpisnicima su Olivia Colman, Emma Stone, Andrew Garfield i Hannah Einbinder, koja je na dodjeli Emmyja završila govor riječima "slobodna Palestina".
Sportski bojkot i UEFA
Ni sport nije ostao po strani. Završna etapa velike biciklističke utrke otkazana je ranije ovog mjeseca nakon što su pro-palestinski prosvjedi poremetili događaj zbog sudjelovanja momčadi Israel-Premier Tech. U Španjolskoj je organizator šahovskog turnira zabranio izraelskim igračima da nastupe pod nacionalnom zastavom, pa su se povukli iz natjecanja.
Izraelski mediji nedavno su izvijestili o bojaznima da bi Izrael mogao biti suspendiran iz europskih nogometnih natjecanja. U kolovozu je UEFA bila na udaru kritika nakon što je uoči Superkupa na terenu razvijen transparent "Stop killing children, Stop killing civilians", bez spomena bilo koje države. Ministar kulture i sporta Miki Zohar izjavio je da izraelski dužnosnici intenzivno rade "na blokiranju inicijative za izbacivanje Izraela iz UEFA-e".
Nekoliko nogometaša Premier lige, uključujući zvijezdu Liverpoola Mohameda Salaha, javno su osudili rat u Gazi i pozvali na solidarnost s Palestincima.
Paralele s Južnom Afrikom
Ekonomski i kulturni pritisak na Izrael mnogi uspoređuju s međunarodnim sankcijama protiv apartheida u Južnoj Africi. Od 1950-ih do 1990-ih, južnoafrički proizvodi povlačeni su s polica, kampanje su tražile povlačenje ulaganja, a sportaši su bili isključeni iz međunarodnih natjecanja.
"Simbolika ima više utjecaja od brojki", rekao je Ilan Baruch, bivši izraelski veleposlanik u Južnoj Africi, koji je 2011. dao ostavku u znak prosvjeda protiv izraelskog odustajanja od rješenja o dvije države.
Baruch sada vodi Policy Working Group, skupinu izraelskih akademika, aktivista i bivših diplomata koji zagovaraju priznanje Palestine i dvodržavno rješenje. Smatra da je potreban jači pritisak kako bi Izrael izgubio privilegiran položaj u trgovinskim odnosima s EU dok istodobno narušava palestinska prava i budućnost.
Izrael se suočava i s rastućim protivljenjem unutar zemlje, gdje se redovito održavaju prosvjedi i zahtjevi za prekid vatre kako bi se oslobodili taoci koje je Hamas zarobio u napadu 7. listopada 2023.
Palestinski pokret za bojkot, povlačenje ulaganja i sankcije (BDS), koji postoji dva desetljeća, posljednjih mjeseci dobiva novi zamah.
Na zasjedanju Opće skupštine UN-a ovog tjedna, nekoliko zapadnih država, među kojima i Kanada, Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo, službeno je priznalo Palestinu. Analiza glasovanja između 2017. i 2025. pokazuje da neke od zemalja koje su tradicionalno branile Izrael sada napuštaju taj tabor.
Broj država koje se suzdržavaju od glasanja - što se obično tumači kao pasivna podrška Izraelu - opada.
"Trend bi trebao zabrinuti Izrael jer se vidi obrazac u kojem se dugogodišnji saveznici pomiču u suprotnom smjeru", rekao je Robert Satloff iz Washington Institute for Near East Policy, navodi CNN u osvrtu.
ICC i Netanyahu
Izvješće UN-ove komisije o genocidu u Gazi dodatno je usmjerilo pažnju na istragu Međunarodnog kaznenog suda (ICC) o Palestini, uz preporuku da se ispita i zločin genocida.
Već izdani nalog ICC-a za uhićenje Netanyahua ograničava mu putovanja. Njegov let za New York na Opću skupštinu UN-a izbjegavao je francuski i španjolski zračni prostor, kako bi se spriječilo moguće izvršenje naloga za uhićenje zbog ratnih zločina.
Unatoč sve slabijoj podršci u svijetu, Sjedinjene Američke Države i dalje čvrsto stoje uz Izrael. Američki državni tajnik Marco Rubio, komentirajući izraelski udar na katarskom tlu, rekao je da predsjednik nije zadovoljan načinom na koji je to izvedeno, no naš odnos s Izraelom ostat će snažan.
