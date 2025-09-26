Oglas

Europska radiodifuzijska unija

Organizatori Eurosonga sazvali izvanrednu sjednicu: Hoće li pasti odluka o sudjelovanju Izraela?

Hina
26. ruj. 2025. 10:57
Eurosong Izrael
AFP / SEBASTIEN BOZON

Europska radiodifuzijska unija (EBU), koja organizira Eurosong, izvijestila je da će u studenom održati online sastanak kako bi glasala o sudjelovanju članica na natjecanju 2026. godine.

EBU je potvrdio da je glavnim direktorima svih članica emitera poslano pismo u kojem ih se obavještava o izvanrednoj online sjednici glavne skupštine organizacije početkom studenog na kojoj će odrediti natjecatelje Eurosonga.

U izjavi nije posebno spomenut Izrael. Sljedeći Eurosong trebao bi se održati u Beču u svibnju 2026.

Ranija izvješća Austrijske novinske agencije (APA) navode da se u pismu EBU-a glavnim direktorima spominje "neviđena raznolikost mišljenja" među članicama o sudjelovanju Izraela te naglašava da će se za donošenje odluke koristiti demokratsko glasovanje svih članica.

Veliki prosvjedi protiv sudjelovanja Izraela dogodili su se 2024. i 2025. godine usred sukoba u Gazi, a nekoliko zemalja najavilo je da će bojkotirati sljedeće natjecanje ako se Izrael ponovno uključi.

Teme
eurosong izrael sankcije

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

