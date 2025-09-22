Gary Koren: Priznanje Palestine nagrađuje najveći masakr Židova od holokausta

„Palestinska samouprava je dio problema, a ne dio rješenja“, rekao je, tvrdeći da „nije ispunila nijedan od svojih zahtjeva i obveza; nije zaustavila poticanje zločina, niti politiku plaćanja za ubijanje (pay-for-slay), niti je poduzela potrebne mjere za borbu protiv terorizma“, čemu u prilog navodi da su nedavno otkrivene rakete i projektili u blizini administrativnog središta te vlasti u Ramali na Zapadnoj obrali.