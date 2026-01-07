Cure detalji tajnog dogovora? Bivša Trumpova savjetnica otkrila što je Putin nudio SAD-u

No, iza munjevite akcije koja je prošla gotovo bez otpora i s minimalnim ozljedama američkih vojnika, krije se dublja geopolitička igra - povratak na sfere utjecaja velikih sila. Američki predsjednik Donald Trump otvoreno je proglasio da će SAD "voditi" Venezuelu dok ne osiguraju pristup njezinim ogromnim rezervama nafte. "Ovo je naša zapadna hemisfera – mi ovdje upravljamo stvarima", izjavio je državni tajnik Marco Rubio. Operacija je probudila sjećanja na 2019., kada je Fiona Hill, bivša Trumpova savjetnica za Rusiju, pred Kongresom svjedočila o ruskim signalima: Kremlj je navodno nudio "čudan dogovor" - slobodne ruke SAD-u u Venezueli u zamjenu za odustajanje od Ukrajine. "Vi imate Monroeovu doktrinu u svom dvorištu, mi svoju u Ukrajini", prenijela je Hill rusku poruku, piše Telegraph .