Villy Søvndal
Danski europarlamentarac za N1: Trump je ujedinio Europu, a nadao se suprotnom
Naša reporterka Maja Štrbac u Strasbourgu je razgovarala s danskim zastupnikom u Europskom parlamentu, Villyjem Søvndalom. Komentirali su govor Donalda Trumpa u Davosu i američke pretenzije prema danskom Grenlandu.
Oglas
"Ispričao nam je mnogo smiješnih priča, kao da je Grenland bio američki teritorij nakon 2. svjetskog rata, ali zapravo je danski 300 godina. Nije ni na meni ni na njemu da odlučujemo o Grenlandu. To je na narodu Grenlanda", rekao je Villy Søvndal, komentirajući govor Donalda Trumpa u Davosu.
Kaže da je narod Grenlanda jasno dao do znanja da ne želi biti dio SAD-a.
"Oni su jasno rekli da ne žele biti dio SAD-a, ne žele prijetnje, žele ostati dio Danske. Možda će jednoga dana htjeti biti neovisna država, članica NATO-a i bliska Europskoj uniji. Odabrali su, ne žele biti Amerikanci".
Na pitanje boji li se američke vojne intervencije, unatoč tome što je Trump isključio korištenje sile, kaže:
"Ne vjerujem ničemu što Trump govori, rekao je previše toga. Govori o poštovanju, ali kakvo je poštovanje svaki dan prijetiti narodu Grenlanda? Oni se boje jer ne znaju koliko daleko će on ići."
Søvndal je dodao kao postoji i skriveni razlog Trumpovih pretenzija:
"Postoji i drugi razlog, Trump govori - 'buši, dušo, buši'. Svi znamo da Grenland ima netaknutu prirodu, oni ne žele dati to u ruke nekome tko će uništiti njihovu zemlju."
Dodao je i kako je Trump svakoga dana "u sve težoj poziciji".
"I demokrati i republikanci su rekli da ne žele to, da ne mogu uzeti teritorij druge države. Danska vlada je zabrinuta, ali napravila je neke stvari. Okupili smo Europu i dali do znanja da Grenland nije na prodaju."
"Da, možemo reći da je Trump napravio sve da dođe do kraja NATO saveza. On se nadao da može podijeliti europske zemlje jednu po jednu, ali dogodilo se upravo suprotno: ujedinio je Europu, ujedinio je i Dansku i Grenland. Nije se tome nadao."
Cijeli razgovor pogledajte u videu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas