"Ispričao nam je mnogo smiješnih priča, kao da je Grenland bio američki teritorij nakon 2. svjetskog rata, ali zapravo je danski 300 godina. Nije ni na meni ni na njemu da odlučujemo o Grenlandu. To je na narodu Grenlanda", rekao je Villy Søvndal, komentirajući govor Donalda Trumpa u Davosu.