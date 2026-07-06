FOTO / Deseci tisuća Iranaca na pogrebu Hameneija pozvali na osvetu SAD-u: "Nećemo vas pustiti"

Američki predsjednik Donald Trump također je proglasio pobjedu, iako ciljevi koje je postavio na početku rata - uništavanje iranskih nuklearnih i raketnih sposobnosti, okončanje sposobnosti Irana da napada susjede te stvaranje uvjeta za Irance da zbace svoje vođe - još nisu ostvareni. Trump je tijekom vikenda izjavio da su mirovni pregovori s Iranom odgođeni za tjedan dana zbog pogrebnih ceremonija.