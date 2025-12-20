Posebni izaslanik Vladimira Putina putuje u Miami na sastanak s Trumpovim zetom

Sastanak u Miamiju održava se nakon razgovora u Berlinu s ukrajinskim i europskim dužnosnicima koje su Witkoff i Kushner imali ranije ovog tjedna kako bi pokušali postići dogovor o okončanju ruskog rata u Ukrajini. Dvojac se također sastao s ukrajinskim pregovaračem Rustemom Umerovom u petak u Miamiju.